Інвестиції в енергоефективність дозволяють знижувати енерговитрати промисловості до 90%, - YASNO

Інвестиції в енергоефективні проекти допомагають промисловості економити до 90% енергоресурсів. Про це заявив Юрій Бондарчук, керівник департаменту з інвестицій та фінансів енергосервісної компанії YASNO Efficiency, на Всеукраїнському онлайн-марафоні "Перший тиждень енергоефективності та енергозбереження 2020".

За словами Бондарчука, саме застарілі системи освітлення, опалення, вентиляції, утилізації тепла і т.д. приносять підприємствам колосальні збитки і знижують загальну прибутковість бізнесу.

"Постачальник електроенергії та рішень із енергоефективності YASNO допомагає своїм клієнтам зменшувати витрати на енергоресурси за рахунок їх раціонального використання. YASNO пропонує комплексні рішення під ключ для підвищення енергоефективності. Наприклад, модернізація системи освітлення машинного залу на Придніпровській ТЕС принесла підприємству 90% економії на роботі світильників і 400 тис. кВт∙год економії електроенергії на рік. На Меткомбінаті "Азовсталь" подібний проект допоміг знизити енерговитрати на 80% і заощадити 40 млн кВт∙год на рік", – розповів Юрій Бондарчук.

В цілому компанія YASNO Efficiency реалізувала 80 проектів із енергоефективності на українських підприємствах. За рік це дозволило знизити споживання електроенергії на 150 млн кВт∙год, газу – на 1,6 млн м3. Сумарна грошова економія на енергоресурси склала 270 млн гривень на рік.

Юрій Бондарчук зазначив, що підприємства починали повертати свої інвестиції виключно за рахунок економії енергоресурсів відразу після реалізації проекту з енергоефективності.

Нагадаємо, що з 18 по 22 травня за підтримки YASNO проходить Всеукраїнський онлайн-марафон "Перший тиждень енергоефективності та енергозбереження 2020", на якому висвітлюються питання державної політики і світових тенденцій у різних сферах економіки і житловому секторі.

YASNO – постачальник електричної енергії, енергоефективних продуктів і рішень для електромобілів, який надає послуги 3,5 млн українських сімей і юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня і розвиває онлайн-обслуговування. Для економії витрат на електроенергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні панелі, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для установки в будинку або в офісі і отримувати додатковий дохід.