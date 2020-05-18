Міністра Криклія викликають на килим до Верховної Ради через скандал з їжею в "Інтерсіті"

Міністра інфраструктури Владислава Криклія викликали на засідання підкомітету залізничного транспорту профільного Комітету ВР через скандал на конкурсі "Укрзалізниці" щодо постачальника послуг харчування для пасажирів "Інтерсіті". Про це повідомляє "112".

Засідання відбудеться 18 травня о 15:00.

"По суті того, що відбулося, у мене крім, м’яко кажучи, нерозуміння, коментарів нема. Хотілося б почути відповідь міністра, щоб він надав пояснення, як так могло статися, що компанія, яка не має досвіду в обслуговуванні, яка надавала кейтерингові послуги фірмі свого ж власника, була допущена до участі в аукціоні. А про це пишуть ЗМІ. Ну, от як так дивно? Викликає сумніви. І ми вивчимо це питання детально", - заявив народний депутат Микола Величкович.

14 травня відбувся аукціон на вибір підрядника, який має годувати мільйони пасажирів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+". Компанія "Грінед" запропонувала на аукціоні щомісячну винагороду УЗШК у розмірі 4 млн 25 тис. грн, що всього на 25 тис. грн більше, ніж у найближчого конкурента. Нікому невідома фірма без досвіду та офшорним корінням "обійшла" таких гігантів, як "Сокар", "Вог" та навіть "дочку" відомої австрійської компанії "До Енд Ко".

Як з’ясували журналісти, "Грінед" має зв’язок з переможцями тендерів міжнародного аеропорту "Бориспіль", які проходили за часів роботи там Вячеслава Горбатка. Зараз він працює вже в УЗШК і був навіть членом конкурсної комісії на вибір постачальника харчування.

Як повідомлялося, міністр інфраструктури Владислав Криклій після низки гучних скандалів готовий до відставки.