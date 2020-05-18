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18 травня 2020, понеділок, 11:33 371
Вибори 2020-05-18T12:15:02+03:00
Українські Новини
Експерти оцінили шанси трьох "Слуг народу" перемогти Кличка на виборах мера, - ЗМІ

Експерти оцінили шанси трьох "Слуг народу" перемогти Кличка на виборах мера, - ЗМІ

Тетяна Зотова
Київ. Фото: Facebook/
Київ. Фото: Facebook/

Низка останніх скандалів може перешкодити Віталієві Кличку бути переобраним на посаду мера Києва, інформує портал kp.ua. Про це йдеться в статті "Кличко може пролетіти повз київського мерства", розміщеної на інформаційному порталі "Антикор".

Видання відзначає, що основні опоненти Клича зосереджені в провладній партії "Слуга народу". І серед них вже розгорнулася боротьба за звання офіційного претендента від СН на прийдешніх виборах.

На даний момент про свої амбіції заявили три кандидата від партії "Слуга народу": Микола Тищенко, Олександр Ткаченко та Олександр Дубінський.

Політтехнологи намагаються спрогнозувати шанси названих кандидатів, у разі їх зустрічі з діючим мером у другому турі виборів глави столиці. Думки експертів розділилися. Але при цьому більшість фахівців відзначають, що непоганий шанс потрапити у другий тур є у Миколи Тищенка.

Тищенко – корінний киянин, київський мажоритарник, який переміг на вкрай складному столичному окрузі. Також важливо, що він зумів відразу включитися в роботу на окрузі і очолив київський виборчий штаб СН, який після початку епідемії, по суті, став "штабом допомоги киянам".

З мінусів Тищенка - низка безглуздих помилок і скандалів і той факт, що він випадково може обмовитися. Втім, як пише "Антикор", це не суттєві мінуси.

Другий потенційний кандидат - Олександр Ткаченко - пройшов в депутати ВРУ по списку. Він давно хотів стати головою КМДА. Але йому, на думку експертів, може перешкодити образлива кампанія проти Кличка.

Третій потенційний кандидат - Олександр Дубинський. Як пише "Антикор", він "чужий і для киян, і навіть для більшості своєї ж фракції". За спиною у нього "маячить привид Коломойського". А більшості жителів столиці він, поки, запам'ятався лише мемом "мама любить швидкість" і румунським паспортом.

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