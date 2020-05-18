Штрафи: як оскаржити постанову поліції

Тетяна Перевощикова, адвокат компанії з обслуговування іноземних інвестицій Investment Service Ukraine



Велика Палата ВС у постанові від 18 квітня 2020 року № 543/775/ визначила, що за оскарження адмінпостанов необхідно платити судовий збір. Тим самим 17 відступила від попередньої правової позиції.

Якщо ви не згодні з постановою про накладення адміністративного стягнення і виписаним штрафом, то найдієвішим способом її оскарження є звернення до суду.

Незважаючи на незгоду з постановою, маючи на меті її оскарження, рекомендується її підписати та зробити запис про свою незгоду.

У разі якщо ви не підпишете постанову, працівник поліції може не надати вам копію документа на місці, а надіслати поштою. Таким чином ви будете позбавлені можливості оскаржити дії працівника поліції у встановлені законом строки і будете змушені поновлювати строки .

КУпАП встановив для водіїв десятиденний строк на оскарження постанови про притягнення до адмінвідповідальності. Відлік починається з наступного дня від дня винесення постанови.

Подайте заяву до суду за місцем вашої прописки або за місцеперебування відповідача, тобто працівника поліції.

Позовна заява має ґрунтуватися на нормах КУпАП. У заяві слід зазначити, чому ви вважаєте цю постанову незаконною. Позовну заяву можна не подавати до суду особисто, а надіслати поштою, бажано з повідомленням та описом вкладень.

І якщо раніше сплачувати судовий збір за таку заяву не треба було, то після прийняття 18.03.2020 суперечливої Постанови Великої Палати Верховного Суду в рамках справи № 543/775/17 сплачувати його необхідно.

Відповідно до правової позиції викладеної в постанові Великої Палати Верховного Суду від 18.03.2020 року (оприлюднено 28.04.2020) по справі № 543/775/17, яка є обов`язковою для врахування в силу ч. 5 ст. 242 КАС України, у справах щодо оскарження постанов про адміністративне правопорушення у розумінні положень ст.ст. 287, 288 КУпАП, як і в інших справах, які розглядаються судом у порядку позовного провадження, слід застосовувати ст. 2-5 Закону України "Про судовий збір", які пільг за подання позовної заяви, відповідних скарг у цих правовідносинах не передбачають.

Відтак, з огляду на необхідність однакового підходу у визначенні розміру судового збору, який підлягає застосуванню у справах щодо накладення адміністративного стягнення та справляння судового збору, він складає за подання позовної заяви 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Тобто, за подання до суду позовної заяви про оскарження рішення суб`єкта владних повноважень позивачу необхідно сплатити судовий збір у розмірі 420,40 грн.

Така позиція дуже суперечлива про що свідчить навіть відсутність однозначності в позиції суддів Верховного Суду між собою, оскільки деякі судді при розгляді справи виклали свою окрему думку (http://reyestr.court.gov.ua/Review/89107411) стосовно того, що більшість суддів Великої Палати Верховного Суду помилково ухвалила рішення щодо зобов`язання сплачувати судовий збір фактично підмінивши повноваження Верховної Ради України, оскільки саме до виключної компетенції парламенту належить право прийняти закон, який врегулював би наявну правову колізію щодо застосування/незастосування Закону № 3674-VI та Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито".

Враховуючи, що середні штрафи складали 170 грн - 425 грн, то оскарження їх в судовому порядку при необхідності сплати 420,4 грн здається досить сумнівною вигодою.

Наразі, суди вже керуючись постановою Великої Палати Верховного Суду від 18.03.2020 залишають без руху позовні заяви про визнання протиправними та скасування постанов про притягнення до адміністративної відповідальності з підстав відсутності сплати судового збору і єдиним варіантом продовжувати відстоювати свої права в суді є сплата 420,4 грн.