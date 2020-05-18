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  • Ідея паспорта здоров'я для туристів в Україні не обговорюється, - Кулеба
18 травня 2020, понеділок, 12:45 8
Світ 2020-05-18T13:45:02+03:00
Українські Новини
Ідея паспорта здоров'я для туристів в Україні не обговорюється, - Кулеба

Ідея паспорта здоров'я для туристів в Україні не обговорюється, - Кулеба

Тимофей Борзенко
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba

Ідея паспорта здоров'я для туристів, що перетинають кордон в Україні не обговорюється. На міжнародному рівні є такі ідеї, але поки вони не матеріалізовані.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Куллеба в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, з практичного рішеня до такокого поки що схиляються таккі країни, що при в'їзді вимагають, наприклад, показати довідку про те, що у людини за певну кількість днів був негативний ПЛР-тест на коранавирус. І потім, після повернення додому, людина має перебувати в самоізоляції, зробити ще один тест.

"Все це, насправді, йде в бюрократію. Але це все заспокоїться, вийде на свою колію і будуть знайдені якісь формати найменш болючою життя в умовах пандемії коронавіруса", - руссказал він.

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