Україна повинна накопичувати фінансовий ресурс для зняття з експлуатації блоків АЕС, - Ольга Буславець

Зняття з експлуатації блоків атомних електростанцій потребує значних фінансових витрат і України вже зараз повинна готуватися до цього.

Про це сказала в. о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Вона зазначила, що зараз у фонд зняття з експлуатації ядерних установок акумульовано близько 5 млрд гривень. Але досвід інших країн, зокрема Словаччини, свідчить про те, що безпечне виведення з експлуатації одного блоку вимагає від 500 до 650 млн доларів.

"тобто ми за все це час експлуатації атомних блоків не акумулювали коштів навіть на виведення одного блоку, а у нас їх 15. Тобто сьогодні ми експлуатуємо їх, але не закладаємо витрати для того, щоб у майбутньому безпечно це зробити. Ми для кого це відкладаємо? Для наших дітей? Для онуків? "- сказала в. о. міністра.

Ольга Буславець нагадала, що всі попередні уряди відкладали цю проблему на потім, хоча насправді це питання дуже важливим і готуватися до його вирішення потрібно вже зараз. Вона додала, що ці майбутні витрати повинні враховуватися і прийматися до уваги, коли починаються спекуляції на тему "дешевої" атомної генерації.