Мінекоенерго закликав АМКУ стежити за дотриманням конкуренції на ринку електроенергії

В.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець наголошує, що Антимонопольний комітет має забезпечити активний нагляд за конкуренцією на ринку електричної енергії.

Про це вона сказала в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Ольга Буславець зазначила, що низка адміністративних втручань призвела до викривлення ситуації на енергоринку і вплинула на формування ціни на електроенергію. Тепер Мінекоенерго ситуацію виправляє, але йому потрібна підтримка від контроюючих і регуляторних органів.

"Я закликаю Антимонопольний комітет зайняти дуже активну позицію з точки зору нагляду за конкуренцією на цих ринках, за можливими маніпулюваннями. І звертаюся до регулятора, який повинен дуже ретельно аналізувати, що відбувається на ринку і приймати відповідні заходи, щоб не допускати того, що наразі відбувається", - сказала в.о. міністра.

Вона підкреслила, що саме адміністративні втручання в ринок потягли стали однією з причин накопичення заборгованості перед компанією НАЕК "Енергоатом", що негативно впливає на ситуацію в енергетичному секторі в цілому.