підписатися на розсилку
26.5 26.85
28.5 29
˟
  • Новини
  • Політика
  • Мінекоенерго закликав АМКУ стежити за дотриманням конкуренції на ринку електроенергії
16 травня 2020, субота, 12:55 13
Політика 2020-05-16T15:00:01+03:00
Українські Новини
Мінекоенерго закликав АМКУ стежити за дотриманням конкуренції на ринку електроенергії

Мінекоенерго закликав АМКУ стежити за дотриманням конкуренції на ринку електроенергії

Анна Рудык
Ольга Буславец. Фото: Facebook Ольга Буславец
Ольга Буславец. Фото: Facebook Ольга Буславец

В.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець наголошує, що Антимонопольний комітет має забезпечити активний нагляд за конкуренцією на ринку електричної енергії.

Про це вона сказала в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Ольга Буславець зазначила, що низка адміністративних втручань призвела до викривлення ситуації на енергоринку і вплинула на формування ціни на електроенергію. Тепер Мінекоенерго ситуацію виправляє, але йому потрібна підтримка від контроюючих і регуляторних органів.

"Я закликаю Антимонопольний комітет зайняти дуже активну позицію з точки зору нагляду за конкуренцією на цих ринках, за можливими маніпулюваннями. І звертаюся до регулятора, який повинен дуже ретельно аналізувати, що відбувається на ринку і приймати відповідні заходи, щоб не допускати того, що наразі відбувається", - сказала в.о. міністра.

Вона підкреслила, що саме адміністративні втручання в ринок потягли стали однією з причин накопичення заборгованості перед компанією НАЕК "Енергоатом", що негативно впливає на ситуацію в енергетичному секторі в цілому.

Більше новин про:

У Києві за добу в три рази збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
З понеділка МОЗ почне тести на антитіла до коронавірусу
Новини
Україна повинна накопичувати фінансовий ресурс для зняття з експлуатації блоків АЕС, - Ольга Буславець 14:05
У клініці Biotex розповіли, в яких умовах утримуються діти від сурогатних матерів 13:55
Нічні заморозки посеред травня негативно позначаться на врожаї овочів. Експерти дали прогноз 13:36
Мінекоенерго закликав АМКУ стежити за дотриманням конкуренції на ринку електроенергії 12:55
У Києві за добу в три рази збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 12:30 Інфографіка
більше новин
Кернес запросив Джека Ма у "Екополіс ХТЗ" Ярославського 10:05
СБУ звільнила підозрюваного у держзраді генерал-майора Шайтанова 10:08
В "Екополісі ХТЗ" Ярославського оселиться китайська інноваційна корпорація ZTE 16:56
"Укравтодор" може очолити запорізький губернатор Віталій Туринок, - ЗМІ 10:09
У центрі Києва пройшов мітинг з вимогою справедливого покарання для Микитася, - ЗМІ 18:26
більше новин
Банківський закон – антиконституційний і призведе до масових звернень колишніх власників до ЄСПЛ, - адвокат Дульський 13:20
Цифровізація освіти: розробку юного киянина реалізовано в столичному ліцеї 13:57
За рік президентства Зеленського державні посади займали більш 30 "кварталівців". Список 14:50
Кабмін заборонив в карантин публікувати статистику смертей у Львівській області 12:57 Документ
Коронавірус. Фото: pixabay.com
У Дарницькому будинку-інтернаті стався спалах коронавірусу, - Кличко 15:36
більше новин
В Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових заражених коронавірусом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok