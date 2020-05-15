Україна не може сплачувати найвищий в Європі "зелений тариф", – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ході зустрічі з представниками компаній, що працюють в сфері відновлюваної енергетики, заявив, що в кризовий період в енергетичній сфері країна не може собі дозволити мати найдорожчу "зелену" енергію у Європі.

Про це повідомив фінансовий портал Finance.ua, посилаючись на прес-службу Кабінету Міністрів України.

"Питання в ціні. Ми не можемо в країні, де такий рівень бідності, мати найдорожчу в Європі зелену енергію. Ми всі в одному човні. Не може бути такого, що країна втрачає, бюджет втрачає, а ми платимо підвищену ціну за зелену енергетику. Ми не хочемо обмежувати інвестиції, ми хочемо розуміти вартість цієї енергії", – сказав Шмигаль.

У ході зустрічі сторони обговорили проект Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики в Україні.

Згідно з повідомленням, в процесі обговорення вдалося максимально зблизити позиції уряду, Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища і виробників відновлюваної енергії.

За результатами зустрічі сторони домовилися про доопрацювання Меморандуму Міністерством енергетики та захисту навколишнього середовища в найкоротші терміни. 18 травня планується провести підсумкову зустріч і обговорення фінальної версії документа.