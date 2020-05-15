Президент зняв санкції з бізнесмена Олексія Федоричева

Власник морських вантажних терміналів "ТІС-Зерно" та "ТІС-Міндобрива" Олексій Федоричев виключений із списку осіб, до яких були застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції. Указ про введення в дію відповідного рішення РНБО підписав президент Володимир Зеленський, повідомляє Офіс президента.

Олексій Федоричев постійно проживає в Монако. Працює в Україні з 1993 року. Сфера діяльності: агробізнес, інфраструктурні проекти, торговий флот.

ТІС-Зерно – один з терміналів групи компаній ТІС. Найбільший зерновий термінал в Україні та Причорномор'я. Оперує в акваторії порту "Південний" (Одеська область). Заснований у 1999 році. Оперує причалом довжиною 279 м і завглибшки 14 м. Загальна потужність одноразового зберігання зернових — 460 тис. тонн. Багаторічний національний лідер по перевалці зернових вантажів. У 2019 році обробив понад 6 млн тонн зернових.

Група терміналів "ТІС" – найбільший стивідорный оператор в Україні, створений 25 років тому. У групу входять п'ять терміналів: "ТІС-Вугілля", "ТІС-Руда", "ТІС-Зерно" та "ТІС-Мінеральні добрива" і "ТІС-Контейнерний термінал. Вантажообіг групи в 2019 році перевищив 33 млн тонн.

Вантажообіг групи терміналів ТІС за 4 місяці поточного року склав 11,75 млн т, що на 23,2% більше показника минулого року. За даними компанії, це максимальний вантажообіг порту з січня по квітень за весь час роботи, незважаючи на роботу в умовах карантину.