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15 травня 2020, пʼятниця, 14:34 14
Верховна Рада і партії 2020-05-15T18:30:03+03:00
Українські Новини
За рік при владі Зеленський не зміг виконати свою головну обіцянку – принести мир, – Бойко

За рік при владі Зеленський не зміг виконати свою головну обіцянку – принести мир, – Бойко

Петро Стуженко
Президент України, Володимир Зеленський, Юрій Бойко, ОПЗЖ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, коментуючи результати першого року президентства Володимира Зеленського, заявив, що збройний конфлікт на Донбасі триває, хаотична кадрова політика руйнує систему держуправління, а замість підтримки громадян та економіки в пріоритеті погашення масштабних зовнішніх запозичень.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Як зазначив Юрій Бойко, перші кроки нової влади стосовно миру були оптимістичними. "Почався обмін полоненими, повернули кораблі, було проведено розведення військ, відбулася зустріч у "нормандському форматі". Потім – ступор. Це була перша помилка президента, коли не вистачило політичної волі йти далі шляхом миру і підключати всі політичні сили до даного процесу", – сказав він.

І якщо, за словами політика, ті речі, які були на поверхні, а саме, "зняття недоторканності з депутатів, хоча й забули про зняття недоторканності з самого Президента, зменшення кількості парламентарів", – Зеленському вдалися, то з більш складними речами почалися провали.

Перш за все – це стосується кадрових помилок. "Міністрів призначали на 3 тижні, на 2 місяці призначали губернаторів. Така легковажна кадрова політика призвела до порушення вертикалі влади в цілому. Влади в країні немає, бо люди, яких поставили, не знають, що це таке, вони не здатні керувати", – підкреслив Юрій Бойко.

"Друга помилка була зроблена, коли прийшла епідемія. Те, що з самого початку оголосили карантин, це було правильне рішення. Але далі був прийнятий антикризовий бюджет, який викликав щонайменше, так це здивування. Безробітним, яких більше 2 млн в країні, дають 7 млрд гривень, а на обслуговування боргів, на фінансових спекулянтів, які викупили облігації, – 144 млрд гривень.

МВФ сьогодні роздав 20 млрд доларів за програмою екстреного фінансування. Україна не звернулася за цією допомогою, хоча мала можливість отримати приблизно 2,7 млрд доларів. Ми вже віддали МВФ 1,6 млрд доларів минулого року, не отримавши жодного траншу, а сумарно за 2019-2021 роки віддамо 4,4 млрд доларів. За програмою stand-by нам за 2 роки обіцяють 5 млрд доларів, тобто виходить, що ми беремо нові кредити просто щоб розплатитися за старими. І при цьому нам ставлять умови – прийміть закон про землю, про банки, зараз будуть вимагати не припиняти медичний геноцид, який називають медичною реформою. Ця непрофесійність та намагання покромсати бюджет і виконати всі виплати зовнішнім спекулянтам – це катастрофічна помилка", – сказав співголова фракції ОПЗЖ.

Він підкреслив, що за форс-мажорних обставин потрібно провести переговори щодо реструктуризації зовнішньої заборгованості. "Виплати потрібно перенести як мінімум на два роки. Сьогодні у світі так роблять всі країни, які хочуть підтримати власних громадян. Також потрібно боротись за кредити на інфраструктурні проекти. Але при цьому ніхто не повинен висувати нам вимоги щодо прийняття якихось законів, кадрових питань чи продовження медреформи", – наголосив Юрій Бойко.

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