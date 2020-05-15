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15 травня 2020, пʼятниця, 16:14 7
Політика 2020-05-15T17:00:01+03:00
Українські Новини
СБУ "вручила" підозру за напад на Стерненка людині, яку він убив, – ЗМІ

СБУ "вручила" підозру за напад на Стерненка людині, яку він убив, – ЗМІ

Петро Стуженко
СБУ, Сергій Стерненко
Сергій Стерненко. Фото: 5 канал
Сергій Стерненко. Фото: 5 канал

Служба безпеки України оголосила про підозру двом чоловікам, які нібито вчинили напад на праворадикала Сергія Стерненка в 2018 році в Одесі. При цьому, один з них помер від нанесених Стерненком ударів ножем. Тобто, виходить, що СБУ висунула підозру мертвому людині.

Про це повідомило інтернет-видання "Українська правда" із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Підозру вручили мешканцям Одеської області Олександру Ісайкулу та Івану Кузнєцову. Останній був убитий Сергієм Стерненком під час інциденту. Ісайкул ж знаходиться за кордоном.

В СБУ поки не підтвердили факт вручення підозр, заявивши, що нададуть відповідь у разі офіційного запиту.

Як написав Telegram-канал "Політика Країни", вручення підозри мертвій людині саме по собі абсурдно, але в нашій "правоохоронній системі" можливо все. Навіть ситуація, коли підозра вручається не вбивці (Стерненку), а його жертві.

"Хоча, не виключено, що це така "багатоходівка" у плані підготовки до вручення підозри самому Стерненку. Щоб потім сказати його побратимам - "а чого ви до нас причепилися? Ми ж всім вручаємо підозри. Навіть мертвим", - зазначив канал.

Нагадаємо, 14 травня Стерненко заявив, що отримав повістку в СБУ на 18 травня "для участі в слідчих і процесуальних діях". На думку праворадикала, йому оголосять підозру у вбивстві Кузнєцова.

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