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15 травня 2020, пʼятниця, 13:57 19
Політика 2020-05-15T14:31:29+03:00
Українські Новини
Цифровізація освіти: розробку юного киянина реалізовано в столичному ліцеї

Цифровізація освіти: розробку юного киянина реалізовано в столичному ліцеї

Анна Рудык
Київстка Мала академія наук України. Фото: Архів
Київстка Мала академія наук України. Фото: Архів

З нагоди Дня науки, який в Україні відзначається 16 травня, Київська МАН презентує найкращі проєкти своїх вихованців, які увійдуть до цьогорічного збірника наукових досліджень. Більшість з цих проєктів вже реалізуються, або готуються до реалізації, Про це йдеться у повідомленні закладу.

Так, вихованець Київської МАН, відділення комп’ютерних наук, секція "Інтернет-технології, навчальні та ігрові програми", учень 10 класу  гімназії № 178, Михайло Дяченко, розробив сучасну та функціональну електронну платформу для підтримки освітнього процесу на будь-якому рівні. За допомогою "Шкодніка"  можна об‘єднувати різні навчальні заклади у мережу, забезпечувати online перебіг навчального процесу  як в реальному режимі часу, так і offline, забезпечувати зручний обмін ресурсами, інформаційними матеріалами, домашніми завданнями, оцінками, повідомленнями та файлами між учнями, батьками, вчителями та керівництвом навчального закладу. Ця платформа передбачає додавання значної кількості інструментів для роботи з щоденником, журналом, бібліотекою електронних підручників, а також розв’язування більшості проблем різних типів навчальних закладів.

Науковий керівник юного винахідника - Наталія Речич, вчитель інформатики гімназії № 178, на базі якої сьогодні проводиться тестування "Шкодніка". 

Інтерфейс платформи побудовано на принципах адаптивного дизайну, який дозволяє використовувати її з різних приладів (планшетів, смартфонів, ноутбуків тощо). Окрему увагу приділено безпеці даних користувача: усі паролі та особисті данні зберігаються у базі в шифрованому вигляді. Перелік функцій платформи, доступ до яких надається  користувачу визначається його роллю в системі: учні, вчителі, батьки. Також передбачена можливість зворотного зв`язку: кожен користувач може запропонувати свою ідею або повідомити розробників про помилку.

Как сообщалось, Киевская Малая академия наук Украины образована в 2010 г. по инициативе Президиума МАН Украины и Главного управления образования и науки г. Киева, согласно решению сессии Киевского городского совета.

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