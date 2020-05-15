Цифровізація освіти: розробку юного киянина реалізовано в столичному ліцеї

З нагоди Дня науки, який в Україні відзначається 16 травня, Київська МАН презентує найкращі проєкти своїх вихованців, які увійдуть до цьогорічного збірника наукових досліджень. Більшість з цих проєктів вже реалізуються, або готуються до реалізації, Про це йдеться у повідомленні закладу.

Так, вихованець Київської МАН, відділення комп’ютерних наук, секція "Інтернет-технології, навчальні та ігрові програми", учень 10 класу гімназії № 178, Михайло Дяченко, розробив сучасну та функціональну електронну платформу для підтримки освітнього процесу на будь-якому рівні. За допомогою "Шкодніка" можна об‘єднувати різні навчальні заклади у мережу, забезпечувати online перебіг навчального процесу як в реальному режимі часу, так і offline, забезпечувати зручний обмін ресурсами, інформаційними матеріалами, домашніми завданнями, оцінками, повідомленнями та файлами між учнями, батьками, вчителями та керівництвом навчального закладу. Ця платформа передбачає додавання значної кількості інструментів для роботи з щоденником, журналом, бібліотекою електронних підручників, а також розв’язування більшості проблем різних типів навчальних закладів.

Науковий керівник юного винахідника - Наталія Речич, вчитель інформатики гімназії № 178, на базі якої сьогодні проводиться тестування "Шкодніка".

Інтерфейс платформи побудовано на принципах адаптивного дизайну, який дозволяє використовувати її з різних приладів (планшетів, смартфонів, ноутбуків тощо). Окрему увагу приділено безпеці даних користувача: усі паролі та особисті данні зберігаються у базі в шифрованому вигляді. Перелік функцій платформи, доступ до яких надається користувачу визначається його роллю в системі: учні, вчителі, батьки. Також передбачена можливість зворотного зв`язку: кожен користувач може запропонувати свою ідею або повідомити розробників про помилку.

Как сообщалось, Киевская Малая академия наук Украины образована в 2010 г. по инициативе Президиума МАН Украины и Главного управления образования и науки г. Киева, согласно решению сессии Киевского городского совета.