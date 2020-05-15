Вперше традиційні Булгаківські читання пройдуть дистанційно, - ЗМІ

У день народження письменника - 15 травня - у Літературно-меморіальному музеї Михайла Булгакова, незважаючи на пандемію COVID-19, читання на іноземних мовах все ж відбудуться, але онлайн, повідомляє портал day.kyiv.ua.

Твори письменника перекладені на всі мови світу, в музеї його імені, як у вічному домі майстра, збираються друзі і проходять концерти. У "Білій гвардії" Булгаков написав: "Місто жило дивним, неприродним життям, яке, дуже можливо, вже не повториться...", - як ніби передбачив існування в онлайн-режимі під час карантину.

Починаючи з 2008 року, 15 травня біля пам'ятника завжди проходило красиве театральне дійство, а завершувалося свято живою музикою. Кожен рік додавалася нова мова завдяки тому, що музей отримував у подарунок нові переклади. Запрошуючи гостей на читання, музейники завжди повідомляли, які переклади Булгакова має музейна бібліотека: в цьому році 42 мови чекають знавців.