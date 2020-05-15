Кернес запросив Джека Ма у "Екополіс ХТЗ" Ярославського

Група DCH Олександра Ярославського уклала Меморандум про співпрацю з однією з найбільших китайський корпорацій — ZTE Сorporation. Про це повідомляють обидві сторони домовленості.

Після підписання Меморандуму корпорація ZTE стала першим бізнес-резидентом "Екополіс ХТЗ" в складі індустріального парку (промисловий кластер) і технопарку (IT і R&D-кластери). В якості перспективних напрямків співпраці позначені створення на території "Екополіс ХТЗ" офісу ZTE, R&D-центру та виробничої площадки, пише сайт групи DCH.

Олександр Ярославський подякував керівництву ZTE за інтерес до "Екополіс ХТЗ": "Я дуже гордий тим, що сьогодні ми робимо таке починання, підписуючи цей Меморандум з корпорацією ZTE. Упевнений, що співпраця буде плідною, і можу запевнити, що в нашій особі ви знайшли надійних партнерів". А також висловив надію на розширення співпраці з китайським бізнесом: "Сподіваюся, за вами прийдуть і інші китайські компанії — такі, наприклад, як Alibaba Group Джека Ма, великого друга нашого міста. Якщо ви пам’ятаєте, я привіз в Україну завдяки йому 150 тис ПЛР-тестів, за що ми всі безмежно вдячні. Завдяки йому ми хоч відкрили для себе, що таке ПЛР-тести!". Нагадаємо, що в листопаді минулого року Джек Ма відвідав Харків з приватним візитом на запрошення Ярославського. Зокрема, китайський мільярдер виступив перед студентами Харківського національного університету, почесним доктором і меценатом якого є бізнесмен.

Мер Харкова Геннадій Кернес підтвердив, що міська влада надає всебічну підтримку проекту "Екополіс ХТЗ", який реалізується в форматі приватно-державного партнерства. "Хочу сказати окреме спасибі Олександру Ярославському за його ініціативи і групі DCH за постійну присутність у всіх справах міста і країни. Місто буде повністю допомагати, проект DCH „Екополіс ХТЗ" включений в план розвитку міста до 2030 року", — сказав харківський міський голова. А також від свого імені запросив Джека Ма приїхати до Харкова на запланований спільно з DCH масштабний IT & High Tech-форум: "Прошу таку знамениту людину, як Джек Ма, побувати у нас в місті Харкові. Ми йому багато чим завдячуємо за час пандемії, він дуже багато допомагав нам разом з Олександром Ярославським. У найважчий час на початку він подарував Україні 50 тис. ПЛР-тестів, з яких 5 тис. отримав наш регіон. Тому я дуже хотів би особисто запросити його до Харкова вже для відвідування в іншому статусі".

Торговий представник Китайської Народної Республіки в Україні Лю Цзюнь, почесний гість церемонії, високо оцінив факт співпраці ZTE і DCH. "ZTE є одним з лідерів китайського високотехнологічного сектору, група DCH — одна з найбільших і найпотужніших бізнес-груп України, а місто Харків відоме своїми багатими ресурсами розвитку для інновацій. Я дуже розраховую на вдалий запуск взаємодії ZTE і DCH", — cказал він. Пан Лю Цзюнь також висловив бажання в майбутньому особисто бути присутнім на церемонії відкриття "Екополісу ХТЗ".

Віце-президент ZTE Corporation Сюе Бін в своєму вітальному слові наголосив відповідність проекту "Екополіс ХТЗ" стратегічним пріоритетам своєї компанії. "Для ZTE велика честь стати частиною інноваційної ділової екосистеми „Екополіс ХТЗ". Центральна ідея цієї ініціативи — ефективність і високотехнологічний розвиток. І вона співзвучна з головними завданнями ZTE в Україні і на глобальному ринку", — заявив він. Генеральний директор компанії ZTE Ukraine Хуан Мінсі також висловив подяку Олександру Ярославському за можливість стати першим бізнес-резидентом "Екополісу ХТЗ" і підкреслив, що корпорація ZTE готова запропонувати свою експертизу для реалізації в Харкові проектів цифрової трансформації Smart City.

На завершення онлайн-зустрічі Олександр Ярославський подякував меру Харкова за підтримку на рівні міста і підкреслив значення "Екополіса ХТЗ" для економіки України в цілому. "Харків є лідером в сфері інновацій. Я дякую мерові Геннадію Кернесу за те, що місто постійно працює з нами, щоб „Екополіс ХТЗ" був успішним. Про цей проект я обов’язково доповім і президенту, і прем’єр-міністру. Упевнений, вони також будуть курирувати цей проект, який є не тільки міським, а має загальнонаціональний масштаб".

ZTE Corporation є постачальником сучасних телекомунікаційних систем, мобільних пристроїв і корпоративних технологічних рішень для споживачів, операторів, приватних компаній і клієнтів з державного сектору. Входить в 500 найбільших компаній Китаю, штат співробітників — 70 тис. осіб, з яких 26 тис. осіб працюють в науково-дослідних центрах. Виручка ZTE за 2019 р склала 12,8 млрд доларів.

"Екополіс ХТЗ" — багатогалузевий бізнес-парк нового покоління, довгостроковий інвестиційний проект групи DCH Олександра Ярославського. Плановий обсяг інвестицій в розмірі 1 млрд доларів створить в Україні не менше 10 тис. сучасних робочих місць завдяки розвитку індустріального парку, IT-кластеру, медичного центру, логістичного комплексу і торгового кластеру, агротехнологічного кластера, а також дослідного (R&D) та освітнього центрів.