"Укравтодор" може очолити запорізький губернатор Віталій Туринок, - ЗМІ

Голова Запорізької обласної держадміністрації Віталій Туринок може очолити Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор"). Про це сообщает запорізьке регіональне видання "Актуально" з посиланням на власні джерела.

За даними видання, відповідна пропозиція надійшла губернатору з Офісу Президента.

"Віталій Туринок думає над даною пропозицією, але велика ймовірність того, що він погодиться", - написало видання.

"Також відомо, що є декілька кандидатур на посаду губернатора Запорізької області, але найбільші шанси — у Віталія Боговина. Зазначимо, в 2019 році активно обговорювалася імовірність призначення Віталія Боговина на посаду голови Запорізької ОДА, але тоді призначили Віталія Туринка", - додали журналісти.

Згідно з офіційною биографією Віталій Туринок до призначення в Запорізьку ОДА працював з 2003 року на "Рівнененському домобудівному комбінаті" головою наглядової ради і головою правління цього підприємства, потім менеджером з регіонального розвитку. За даними системи YouControl, підприємство на 67,23% належить його дружині Галині Туринок. До цього губернатор працював на різних підприємствах в Запоріжжі.

У Запорізькій області сьогодні реалізується один з ключових проектів програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" - зведення нового мосту через річку Дніпро в Запоріжжі. Крім того, через територію регіону проходить значна частина магістралі Запоріжжя-Маріуполь, яку однією з перших відремонтував "Укравтодор" після обрання Зеленського на посаду глави держави.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у чинного глави "Укравтодору" в травні 2020 року закінчується випробувальний термін і постане питання про продовження контракту. Передбачалося, що на цю посаду може бути призначений глава Національної асоціації шляховиків України Тарас Сиротинський, який наприкінці березня став радником прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У цей же період уряд вніс зміни в порядок призначення голови агентства та його заступників. Тепер Кабмін може самостійно призначати голову автодору, а заступників прем'єр взагалі може визначати одноосібно.