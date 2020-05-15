підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.55 29.1
˟
  • Новини
  • Політика
  • Ображений постачальник китайських гаджетів і дорожнього огородження зриває закупівлю томографів для прикордонної служби, - ЗМІ
15 травня 2020, пʼятниця, 09:35 289
Політика 2020-05-15T11:30:05+03:00
Українські Новини
Ображений постачальник китайських гаджетів і дорожнього огородження зриває закупівлю томографів для прикордонн

Ображений постачальник китайських гаджетів і дорожнього огородження зриває закупівлю томографів для прикордонної служби, - ЗМІ

Анна Рудык
ДПСУ. Фото: прес-служба ДПСУ
ДПСУ. Фото: прес-служба ДПСУ

Державна прикордонна служба Україні (ДПСУ) спростовує інформацію про порушення законодавства під час тендерної закупівлі двох систем комп’ютерної томографії для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення COVID-19, й стверджує, що процедура була дотримана відповідно до вимог чинного законодавства. Про це в коментарях журналістам повідомив начальник управління Адміністрації ДПСУ Михайло Карнаух, передає РБК-Україна.

"На період боротьби з поширенням коронавірусу держава виділила кошти для здійснення закупівель, зокрема й на потреби прикордонного відомства. Для цього був сформований чіткий перелік необхідного обладнання з конкретною специфікацією та параметрами, оголошені відкриті торги, під час яких упередженого відношення до будь-кого з учасників не було", - зазначає він.

За словами чиновниками, під час закупівель томографів "процедура була дотримана відповідно до вимог чинного законодавства, а ніяких зауважень з боку аудиторів, тендерного комітету немає".

"Те, що окремі компанії, які бажали або "наварити" на цьому, чи "впарити" обладнання, яке не відповідає заздалегідь визначеним вимогам, наразі намагаються вставити палки в колеса, то це нехай залишиться на їх совісті. У нас все пройшло чесно, я спокійно сплю вночі, а ДПСУ готова надати всю наявну документацію з приводу цієї та інших закупівель контролюючим та правоохоронних органів", - додає Карнаух.

Нагадаємо, за підсумками тендера 4 травня 2020 року ДПСУ зобов’язалась придбати в "Медгаранту" два томографи на загальну суму 35,1 млн грн. Втім, учасники тендеру повідомляють про суттєві правопорушення на торгах.

Своєю чергою, за словами директора "Інкос-Лайну" та "Анке Україна", прикордонники безпідставно відкинули їх пропозицію, створивши штучні умови для забезпечення перемоги конкурентів.

Раніше журналісти "Наших грошей" писали про закупівлю вітчизняними військовими в "Інкос-Лайн" китайських планшетів, й про те, що під час торгів штучно створювалася ілюзія конкуренції компанії.

Окрім того, "Інкос-Лайн" виступав фігурантом щонайменше трьох кримінальних проваджень, пов'язаних зі зловживаннями бюджетними коштами та податковими махінаціями в різних регіонах України. Фіскали Запорізької області звинувачували компанію, що вона користувалася послугами "фірм-метеликів" для штучного формування податкового кредиту, столичні правоохоронці підозрювали її в "схематозі" під час постачання пластикових панельних огорож, який призвів до розтрати понад 1 млн грн бюджетних коштів, а слідчі Дніпра - у ймовірних зловживаннях під час конкурсних торгів, які проводили місцеві чиновники.

Більше новин про:

Україна 65-й день на карантині. До закінчення залишився тиждень
СБУ звільнила підозрюваного у держзраді генерал-майора Шайтанова
Новини
У Київській області після зниження збільшилася кількість нових заражених коронавірусом 11:31
У квітні 52 депутата Ради отримали компенсацію за оренду житла на 1,2 млн гривень 11:30
Збитки АТ "Хмельницькгаз" за перший квартал 2020 року вже склали 15,2 млн. гривень 11:26 Прес-реліз
Зеленський зняв з онуки італійського диктатора Муссоліні санкції 11:23
Після запуску системи медгарантій близько 332 медустанов на межі закриття, – Степанов 11:17
більше новин
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
У Коломойського немає влади над Зеленським, – політолог Якубін 18:19
Джека Ма знову запрошують до Харкова – на цей раз у "Екополіс ХТЗ" Ярославського 10:05
більше новин
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
Бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки 18:23
На КПП "Шегині", що на кордоні з Польщею всіх будуть перевіряти на коронавірус, - ЗМІ 13:41
більше новин
За добу коронавірусом в світі захворіли 94 тисячі осіб. Дані на 15 травня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok