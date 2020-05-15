З 2017 року ситуація на тютюновому ринку погіршилася, - ЗМІ

За даними дослідження Kantar, на кінець 2016 року на нелегальну продукцію припадало 1,1% тютюнового ринку. Але потім ситуація стала погіршуватися, повідомляє Нововое время. В 2019 році рівень нелегальної продукції на тютюновому ринку зріс до 7%.

Так, більше третини нелегальних сигарет 3,5 млрд шт. у минулому році українці придбали у вуличних торговців. Черз нелегальну торгівлю цигарками бюджет недоотримав в 2019 році майже 5 млрд грн, про це повідомляє "Економічна правда".

"Виявлені нами контрабандні та підроблені сигарети в переважній більшості реалізуються через вуличних торговців, кіоски і відкриті ринки. Рідше їх можна зустріти в супермаркетах і спеціалізованих магазинах", - зазначила керівник проекту Kantar "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні" Ольга Чернюшок.

Нагадаємо, тютюнова галузь - одна з найбільш зарегульованих в Україні. Виробники не мають права рекламувати свою продукцію, продавати її неповнолітнім, а також сплачують високі податки, розмір яких сягає 70% вартості кожної пачки.