Корупція в "Укроборонпромі": Суд відмовився змінити Жукову запобіжний захід у вигляді застави 5 млн гривень

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення першої інстанції про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 5 млн гривень керівнику компанії "Оптимумспецдеталь" Віталію Жукову, підозрюваного в ухилянні від сплати податків на 49 млн гривень при поставках запчастин заводу концерну "Укроборонпром", а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, після того, як САП просила суд обрати запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави 23 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомила спікер САП Ольга Постолюк.

"Відмовлено у задоволенні нашої і апеляції адвоката", - сказала вона.

Таким чином суд залишив в силі рішення про обрання йому застави в розмірі 5 млн гривень.

Гроші він досі не зробив.

САП наполягала на взяття Жукова під варту з альтернативою застави 23 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше журналісти передачі "Наші гроші з Денисом Бігусом" встановили, що до діяльності ТОВ "Оптимумспецдеталь" причетні Андрій Рогоза, Віталій Жуков і син екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор.

За даними журналістів, "Укроборонпром" в 7 разів переплатив за висотоміри з РФ.

Також у розслідуванні Bihus.info журналісти звинуватили правоохоронців у кришуванні підприємців, здійснюють незаконні поставки "Укроборонпрому", що призвело до мільярдних збитків держпідприємства.