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  • В Офісі Президента спростували заяву Єрмака про створення громадської ради для обговорення резонансних кримінальних проваджень
15 травня 2020, пʼятниця, 07:33 11 Документ
Президент 2020-05-15T08:30:02+03:00
Українські Новини
В Офісі Президента спростували заяву Єрмака про створення громадської ради для обговорення резонансних криміна

В Офісі Президента спростували заяву Єрмака про створення громадської ради для обговорення резонансних кримінальних проваджень

Петро Стуженко
Андрій Єрмак, Офіс Президента України, Громадська рада
Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua
Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Офіс Президента (ОП) України та його підрозділи не володіють інформацією або документами, що підтверджують роботу щодо створення громадської ради для обговорення найбільш резонансних кримінальних проваджень, про що 4 травня публічно заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Про це йдеться у відповіді Департаменту з питань звернень громадян ОП у відповідь на інформаційний запит Українських Новин.

"повідомляємо, що інформація (документи) стосовно створення спеціальної громадської ради при Офісі Президента України у причетних структурних підрозділах Офісу Президента України відсутня", - сказано у відповіді за підписом керівника департаменту звернень громадян Гнни Кільової.

Одночасно, при фактичному дезавуювання заяви патрона ОП, відповідь Ганни Кільової містить настільки розпливчасті та ніяк не пов'язані з питаннями запиту формулювання, що зрозуміти з нього реальну ситуацію зі створенням ради не є можливим. Велика частина документа присвячена цитування базових пунктів закону про те, що у відповідь на запит розпорядник повинен надавати лише існуючу інформацію та не зобов'язаний створювати нову. Самої теми запитань стосується лише процитований вище абзац.

При цьому, залишається не ясним, до чого є "причетними" згадані у відповіді підрозділи, якщо робота щодо створення ради не ведеться, і про яку "спеціальну громадську раду" йдеться. Коли в самому запиті містилося прохання вказати підрозділи, які займаються анонсованої Єрмаком підготовчою роботою зі створення нового органу, а також яким буде формат його роботи.

4 травня 2020 року голова Офісу Президента України Андрій Єрмак в ході онлайн-конференції, що була організована аналітичним центром Atlantic Counsil, публічно заявив, що в ОП ведеться робота щодо створення громадської ради для обговорення найбільш резонансних кримінальних проваджень. "Найближчим часом за сприяння ОП почне працювати громадська рада, яка буде складатися з дійсних героїв війни на Донбасі, активістів, авторитетних людей, які є "совістю нашої нації". Всі такі справи, як й стосовно пані Чорновол, будуть ... виноситися на обговорення цієї ради", - сказав він. За словами керівника ОП, необхідність існування такої ради обумовлена ​​наявністю великої кількості справ, які викликають резонанс в суспільстві.

Пізніше в коментарях ЗМІ він же уточнив, що рада буде лише обговорювати резонансні справи, не підміняючи собою функції слідства або суду. А галас, що піднявся у ЗМІ, навколо передбачуваної обов'язковості розгляду резонансних кримінальних справ створюваною при Президентові України експертною радою за участю ветеранів, назвав "не маючим нічого спільного з дійсністю".

У лютому 2020 року Президент Володимир Зеленський указом №54/2020 розформував підрозділ Офісу Президента, що був спеціально уповноважений забезпечувати впроваджену в Україні з 2011 року систему вільного доступу громадян до публічної інформації. І включив його до складу підрозділу, який уповноважений забезпечувати роботу зі зверненнями громадян (скарги, прохання, заяви), виділеними в окреме діловодство в УРСР, а пізніше - в Україні з квітня 1968 року.

Джерело : Українські новини
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