В Офісі Президента спростували заяву Єрмака про створення громадської ради для обговорення резонансних кримінальних проваджень

Офіс Президента (ОП) України та його підрозділи не володіють інформацією або документами, що підтверджують роботу щодо створення громадської ради для обговорення найбільш резонансних кримінальних проваджень, про що 4 травня публічно заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Про це йдеться у відповіді Департаменту з питань звернень громадян ОП у відповідь на інформаційний запит Українських Новин.

"повідомляємо, що інформація (документи) стосовно створення спеціальної громадської ради при Офісі Президента України у причетних структурних підрозділах Офісу Президента України відсутня", - сказано у відповіді за підписом керівника департаменту звернень громадян Гнни Кільової.

Одночасно, при фактичному дезавуювання заяви патрона ОП, відповідь Ганни Кільової містить настільки розпливчасті та ніяк не пов'язані з питаннями запиту формулювання, що зрозуміти з нього реальну ситуацію зі створенням ради не є можливим. Велика частина документа присвячена цитування базових пунктів закону про те, що у відповідь на запит розпорядник повинен надавати лише існуючу інформацію та не зобов'язаний створювати нову. Самої теми запитань стосується лише процитований вище абзац.

При цьому, залишається не ясним, до чого є "причетними" згадані у відповіді підрозділи, якщо робота щодо створення ради не ведеться, і про яку "спеціальну громадську раду" йдеться. Коли в самому запиті містилося прохання вказати підрозділи, які займаються анонсованої Єрмаком підготовчою роботою зі створення нового органу, а також яким буде формат його роботи.

4 травня 2020 року голова Офісу Президента України Андрій Єрмак в ході онлайн-конференції, що була організована аналітичним центром Atlantic Counsil, публічно заявив, що в ОП ведеться робота щодо створення громадської ради для обговорення найбільш резонансних кримінальних проваджень. "Найближчим часом за сприяння ОП почне працювати громадська рада, яка буде складатися з дійсних героїв війни на Донбасі, активістів, авторитетних людей, які є "совістю нашої нації". Всі такі справи, як й стосовно пані Чорновол, будуть ... виноситися на обговорення цієї ради", - сказав він. За словами керівника ОП, необхідність існування такої ради обумовлена ​​наявністю великої кількості справ, які викликають резонанс в суспільстві.

Пізніше в коментарях ЗМІ він же уточнив, що рада буде лише обговорювати резонансні справи, не підміняючи собою функції слідства або суду. А галас, що піднявся у ЗМІ, навколо передбачуваної обов'язковості розгляду резонансних кримінальних справ створюваною при Президентові України експертною радою за участю ветеранів, назвав "не маючим нічого спільного з дійсністю".

У лютому 2020 року Президент Володимир Зеленський указом №54/2020 розформував підрозділ Офісу Президента, що був спеціально уповноважений забезпечувати впроваджену в Україні з 2011 року систему вільного доступу громадян до публічної інформації. І включив його до складу підрозділу, який уповноважений забезпечувати роботу зі зверненнями громадян (скарги, прохання, заяви), виділеними в окреме діловодство в УРСР, а пізніше - в Україні з квітня 1968 року.