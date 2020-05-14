Бойко вимагає зниження комунальних тарифів через падіння цін на нафту та газ

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив за підсумками зустрічі з мером Борисполя Анатолієм Федорчуком, що комунальні тарифи повинні бути знижені через падіння світових цін на нафту та природний газ.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

На зустрічі також були присутні народний депутат від ОПЗЖ Олександр Качний, голова фракції ОПЗЖ в Київській обласній раді Валерій Ксьонзенко, директор місцевого водоканалу, керівник тепломереж.

Як зазначив Бойко, до нього часто звертаються люди з питаннями щодо різниці у комунальних тарифах у різних містах. "І ця різниця може бути дуже великою. Наприклад, по каналізації у Василькові тариф 5 гривень за 1 куб. м, а у Тетієві – 40 гривень. Тариф має бути справедливим і таким, щоб люди могли його сплачувати", – сказав парламентарій.

За його словами, керівників міст сьогодні турбує можливе збільшення вартості електроенергії. "Цього допустити не можна. Якщо це станеться, то подорожчання буде за всіма напрямами – і вода, і тепло. Сьогодні за рахунок світових тенденцій вартість газу знизилася приблизно на 30-35%, комунальні тарифи зменшились приблизно на 20%, і ця тенденція повинна зберігатись. Люди повинні відчувати зменшення вартості енергоносіїв, щоб не сталося так, що газ подешевшав, а електрична енергія подорожчала, і вони отримали рахунки на непідйомні суми", – підкреслив співголова фракції ОПЗЖ.

Він також пояснив, що у містах з населенням понад 100 тис. людей тарифи встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"Йде штучне затягування з вирішенням цього питання. Ми будемо втручатися у цю ситуацію і вимагати, щоб НКРЕКП приймала справедливі рішення і тарифи зменшувалися. Будемо спрямовувати зусилля на те, щоб комунальні тарифи були знижені, знижена вартість електроенергії, і не було такого шоку, як було декілька років тому і продовжується впродовж останніх 5 років", – резюмував Юрій Бойко.