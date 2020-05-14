підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
14 травня 2020, четвер, 20:24 5
Верховна Рада і партії 2020-05-14T21:30:03+03:00
Українські Новини
Бойко вимагає зниження комунальних тарифів через падіння цін на нафту та газ

Бойко вимагає зниження комунальних тарифів через падіння цін на нафту та газ

Павло Твердохліб
Комунальні тарифи, Юрій Бойко, ОПЗЖ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив за підсумками зустрічі з мером Борисполя Анатолієм Федорчуком, що комунальні тарифи повинні бути знижені через падіння світових цін на нафту та природний газ.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

На зустрічі також були присутні народний депутат від ОПЗЖ Олександр Качний, голова фракції ОПЗЖ в Київській обласній раді Валерій Ксьонзенко, директор місцевого водоканалу, керівник тепломереж.

Як зазначив Бойко, до нього часто звертаються люди з питаннями щодо різниці у комунальних тарифах у різних містах. "І ця різниця може бути дуже великою. Наприклад, по каналізації у Василькові тариф 5 гривень за 1 куб. м, а у Тетієві – 40 гривень. Тариф має бути справедливим і таким, щоб люди могли його сплачувати", – сказав парламентарій.

За його словами, керівників міст сьогодні турбує можливе збільшення вартості електроенергії. "Цього допустити не можна. Якщо це станеться, то подорожчання буде за всіма напрямами – і вода, і тепло. Сьогодні за рахунок світових тенденцій вартість газу знизилася приблизно на 30-35%, комунальні тарифи зменшились приблизно на 20%, і ця тенденція повинна зберігатись. Люди повинні відчувати зменшення вартості енергоносіїв, щоб не сталося так, що газ подешевшав, а електрична енергія подорожчала, і вони отримали рахунки на непідйомні суми", – підкреслив співголова фракції ОПЗЖ.

Він також пояснив, що у містах з населенням понад 100 тис. людей тарифи встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"Йде штучне затягування з вирішенням цього питання. Ми будемо втручатися у цю ситуацію і вимагати, щоб НКРЕКП приймала справедливі рішення і тарифи зменшувалися. Будемо спрямовувати зусилля на те, щоб комунальні тарифи були знижені, знижена вартість електроенергії, і не було такого шоку, як було декілька років тому і продовжується впродовж останніх 5 років", – резюмував Юрій Бойко.

Більше новин про: Комунальні тарифи Юрій Бойко ОПЗЖ

Кабмін дозволив роботу непродовольчих ринків
Рада дозволила не сплачувати єдиний соцвнесок тимчасово непрацюючим ФОПам
Новини
У Болгарії понад дві тисячі громадян вийшли на мітинги проти продовження карантину 21:15
Ситник зізнався, що начальник ГУ НАБУ Калужинський - його кум 21:04
Ситник подав позов до ЄСПЛ з-за штрафу 3,4 тис. гривень за відпочинок в Рівненській області 20:42
Бойко вимагає зниження комунальних тарифів через падіння цін на нафту та газ 20:24
"Укренерго" прогнозує зниження виробництва електроенергії 20:17
більше новин
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
Росіянину загрожує до 12 років в'язниці за розбійні напади на київські аптеки та кредитні установи, - Крищенко 11:11
На Донбасі бойовики поранили одного бійця ЗСУ і втратили п'ятьох "бійців" 08:27
У Бахматюка відповіли на закиди Шабуніна: керівник ЦПК систематично бреше 10:56
більше новин
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
Бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки 18:23
У Зеленського хочуть обкласти громадян новим податком - "культурним збором" 11:24
більше новин
У Мінінфраструктури представили план відновлення пасажирських перевезень. Що запустять на 1-му етапі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok