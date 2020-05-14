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14 травня 2020, четвер, 18:26 17
Транспорт 2020-05-14T20:00:02+03:00
Українські Новини
Екс-нардеп Лещенко у квітні отримав третину мільйона від американської інвесткомпанії

Екс-нардеп Лещенко у квітні отримав третину мільйона від американської інвесткомпанії

Павло Твердохліб
Укрзалізниця, Сергій Лещенко, декларація про доходи, Eaton Vance Corp
Сергій Лещенко. Фото: Українське Фото
Сергій Лещенко. Фото: Українське Фото

Колишній народний депутат, член наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Сергій Лещенко, якому за неповних 4 місяці "Укрзалізниця" виплатила вже понад 1 млн гривень, в квітні отримав 323 011 гривень від американської компанії з управління інвестиціями Eaton Vance Corp.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua", посилаючись на дані Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Так, згідно з документом, Лещенко 27 квітня 2020 року отримав 323 011 гривень від Eaton Vance Corp. В якості виду доходу колишній нардеп позначив "гонорари та інші виплати за цивільно-правовими договорами".

Зазначимо, що американська компанія Eaton Vance, яка в декларації названа роботодавцем Сергія Лещенка, займається інвестиційними продуктами і послугами з управління капіталом, а також створення, маркетингу та управління інвестиційними фондами.

Зазначимо, що отримана Лещенко сума - 323 тис. гривень - практично збігається з розміром заробітної плати, яку він у лютому та березні отримував від іншого свого роботодавця - "Укрзалізниці". У цих місяцях Лещенко декларував за 332 063 гривень.

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