Біля Ради виступили за очищення економіки від "кишенькових банків"

В день голосування за "антиколомойский" закон біля будівлі Верховної Ради України пройшла акція протесту. Активісти виступили з вимогою очистити економіку України від, так званих, кишенькових банків, що створені з метою легалізації незаконних доходів і проведення фінансових операцій за злочинними схемами.

Про це повідомив політолог Андрій Золотарьов.

Присутні стверджують: насамперед мова йде про такі банки, як "Акордбанк", "РВС Банк", "Місто Банк", "Банк Альянс" та інші.

"Взяти хоча б "РВС Банк". Він був створений в кінці серпня 2015 року на базі неплатоспроможного "Омега банку", а вже у вересні 2015 року НБУ встановив, що він підлягає ліквідації! Однак суд заблокував це рішення. Як наслідок – щодо "РВС Банку" неодноразово фіксувалася незаконна діяльність, що завдає значної шкоди економіці країни. І ніхто не поніс за це відповідальності", - наголосили активісти.

Як приклад вони навели ситуацію, що виникла в квітні 2020 року – після того, як суд відмовив банку у заяві про забезпечення позову щодо скасування штрафу в 3 млн гривень, накладеного на нього Нацбанком України у березні серед іншого за "неналежне запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму".

"Крім того, в липні 2019 року цей банк своєчасно не повідомив про операції з ОВДП на суму понад 100 млн гривень. А трохи раніше – в квітні – НБУ оштрафував його на 3 млн гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. І взагалі НБУ штрафує установу вже цілих 2 роки, що однозначно свідчить про те, що воно знаходиться на межі банкрутства", - повідомили активісти.

При цьому вони відзначили: прийняття закону дозволяє відносити подібні "РВС Банку" установи, у яких обсяг регулятивного капіталу становить 50% і менше, до неплатоспроможних – "А у все того ж "РВС Банку" цей капітал нестабільний, оскільки основне джерело його формування – заставне майно. А основні об'єкти майна взагалі знаходяться в судах".

"Країна потребує очищення від "кишенькових банків", які буквально вбивають нашу економіку. І цей закон дозволить нарешті повноцінно запустити реформу банківського сектора", - підсумували активісти.