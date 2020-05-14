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14 травня 2020, четвер, 18:09 138
Фінанси 2020-05-14T18:30:02+03:00
Українські Новини
Біля Ради виступили за очищення економіки від "кишенькових банків"

Біля Ради виступили за очищення економіки від "кишенькових банків"

Павло Твердохліб
Верховна Рада України, Андрій Золотарьов, Фінансові зловживання, Кишенькові банки, Легалізація незаконних доходів
Акція протесту біля будівлі Ради. Фото: Facebook
Акція протесту біля будівлі Ради. Фото: Facebook

В день голосування за "антиколомойский" закон біля будівлі Верховної Ради України пройшла акція протесту. Активісти виступили з вимогою очистити економіку України від, так званих, кишенькових банків, що створені з метою легалізації незаконних доходів і проведення фінансових операцій за злочинними схемами.

Про це повідомив політолог Андрій Золотарьов.

Присутні стверджують: насамперед мова йде про такі банки, як "Акордбанк", "РВС Банк", "Місто Банк", "Банк Альянс" та інші.

"Взяти хоча б "РВС Банк". Він був створений в кінці серпня 2015 року на базі неплатоспроможного "Омега банку", а вже у вересні 2015 року НБУ встановив, що він підлягає ліквідації! Однак суд заблокував це рішення. Як наслідок – щодо "РВС Банку" неодноразово фіксувалася незаконна діяльність, що завдає значної шкоди економіці країни. І ніхто не поніс за це відповідальності", - наголосили активісти.

Як приклад вони навели ситуацію, що виникла в квітні 2020 року – після того, як суд відмовив банку у заяві про забезпечення позову щодо скасування штрафу в 3 млн гривень, накладеного на нього Нацбанком України у березні серед іншого за "неналежне запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму".

"Крім того, в липні 2019 року цей банк своєчасно не повідомив про операції з ОВДП на суму понад 100 млн гривень. А трохи раніше – в квітні – НБУ оштрафував його на 3 млн гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. І взагалі НБУ штрафує установу вже цілих 2 роки, що однозначно свідчить про те, що воно знаходиться на межі банкрутства", - повідомили активісти.

При цьому вони відзначили: прийняття закону дозволяє відносити подібні "РВС Банку" установи, у яких обсяг регулятивного капіталу становить 50% і менше, до неплатоспроможних – "А у все того ж "РВС Банку" цей капітал нестабільний, оскільки основне джерело його формування – заставне майно. А основні об'єкти майна взагалі знаходяться в судах".

"Країна потребує очищення від "кишенькових банків", які буквально вбивають нашу економіку. І цей закон дозволить нарешті повноцінно запустити реформу банківського сектора", - підсумували активісти.

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