Від Офісу генпрокурора "куратором" ДБР є зять топ-менеджера Курченка, – ЗМІ

Виконуючим обов'язки начальника департаменту з нагляду за діяльністю Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Панов є зятем колишнього топ-менеджера Сергія Курченка - Олександра Семинога та може лобіювати інтереси олігарха в департаменті процесуального керівництва з особливо важливих кримінальних проваджень.

Про це повідомило інтернет-видання "Коментарі".

За даними видання, департамент з особливо важливих проваджень, який раніше був створений генеральним прокурором Русланом Рябошапкой для свого першого заступника Віталія Каська, сьогодні "курирує" "старший радник" генпрокурора Олександр Ватутін. Панов є "операційними" керівником департаменту в "тіньовому офісі" Ірини Венедиктової.

Панов працює в органах прокуратури з 2005 року, в 2017 році він був слідчим з особливо важливих справ Харківської обласної прокуратури, в 2018 році став заступником начальника другого слідчого відділу СУ, а в 2019 році - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних справах, які розслідує ДБР. Спочатку 2020 року він був призначений начальником місцевої міської прокуратури Кропивницького.

У березні був призначений в.о. начальника департаменту з нагляду за кримінальними провадженнями, які розслідує ДБР. На думку журналістів, кар'єрному просуванню Панова в Офісі генпрокурора міг сприяти його тесть - Олександр Дмитрович Семиног, відомий у минулому харківський міліціонер, а також колишній голова наглядової ради ФК "Металіст" та екс-член наглядової ради "Реалбанку". Обидва активу належали свого часу втікачу-младоолігарху Сергію Курченку. Семиног - батько другої дружини Панова, Оксани, доцента кафедри адміністративної діяльності поліції Харківського національного університету внутрішніх справ.

На даний момент Олександр Семиног - адвокат та асоційований партнер в адвокатському об'єднанні Gestors, яке й після втечі Курченка продовжує представляти інтереси його компаний в судах.

Видання також зазначило, що Віталій Касько, який курирував цей департамент за Руслана Рябошапки, також не чужий інтересам Сергія Курченка. Оскільки компанія Arzinger, де Касько працював до Революції гідності, представляла, серед іншого, інтереси компаній младоолігарха, зокрема, як заявлял військовий прокурор Костянтин Кулик, йшлося про виведення грошей "сім'ї" на закордонні рахунки.

Журналісти також уточнили, що за останні кілька місяців прізвище Курченка кілька раз спливала поруч з ім'ям генпрокурора Ірини Венедиктової. Наприклад, у середині лютого колишній народний депутат Тетяна Чорновол заявила, що Венедиктова, на той момент в.о. директора ДБР, покупала за заниженою ціною нерухомість в Харкові у забудовника з групи Курченка.