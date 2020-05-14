Дефіцит маневрових потужностей можна повністю покрити до 2026 року, — Сирота

Голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота переконаний, що добудова Дністровської, Канівської та інших ГАЕС до 2026 року покриє дефіцит маневрових потужностей.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Сьогодні дефіцит маневрових потужностей складає близько 2 тис МВт. Якщо альтернативна енергетика буде розвиватися, то буде необхідно додатково ще 1 тис. МВт. Якщо ми добудуємо Дністровську та Канівську ГАЕС ми практично зможемо покрити дефіцит, який є сьогодні. Але якщо буде розвиватися альтернативна енергетика такими ж темпами, то цього буде недостатньо", - сказав Сирота.

За його словами, частку гідроенергетики можна збільшити за рахунок добудови проєктів, які затверджені стратегією розвитку до 2026 року.

"Добудувати Канівську ГАЕС, Дністровську і Каховську. І це покриє дефіцит. На це потрібно 6 років",- підкреслив він