В "Екополісі ХТЗ" Ярославського оселиться китайська інноваційна корпорація ZTE

Сьогодні, 14 травня 2020 р., група DCH Олександра Ярославського і ZTE Сorporation уклали Меморандум про співпрацю в рамках проєкту "Екополіс ХТЗ". Сторонами підписання документа стали: від імені DCH - керуюча компанія бізнес-парку "Екополіс ХТЗ", від імені ZTE - український підрозділ корпорації ZTE Ukraine. Церемонія проходила в онлайн-форматі по відеоконференцзв'язку в зв'язку з карантинними обмеженнями в Україні. Про це повідомляє официальный сайт DCН.

Завдяки укладенню Меморандуму про співпрацю з групою DCH Олександра Ярославського корпорація ZTE стала першим бізнес-резидентом "Екополіс ХТЗ" в складі індустріального парку (промисловий кластер) і технопарку (IT і R & D-кластери). В якості перспективних напрямків співпраці позначені створення на території "Екополіс ХТЗ" офісу ZTE, R & D-центру, виробничого майданчика.

"Я дуже горджуся тим, що сьогодні ми робимо таке починання, підписуючи цей Меморандум з корпорацією ZTE. Упевнений, що співпраця буде плідною, і можу запевнити, що в нашій особі ви знайшли надійних партнерів. Ви є першими в справі розвитку технологічного кластера "Екополіс ХТЗ". Сподіваюся, за вами прийдуть й інші китайські компанії - такі, наприклад, як Alibaba Group Джека Ма, великого друга нашого міста", - заявив на церемонії підписання Меморандуму Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH.

Віце-президент ZTE Corporation Сюе Бін в своєму вітальному слові наголосив відповідність проєкту "Екополіс ХТЗ" стратегічним пріоритетам своєї компанії.



"Для ZTE велика честь стати частиною інноваційної ділової екосистеми "Екополіс ХТЗ". Центральна ідея цієї ініціативи - ефективність і високотехнологічний розвиток. І вона співзвучна з головними завданнями ZTE в Україні і на глобальному ринку", - заявив він.



Генеральний директор компанії ZTE Ukraine Хуан Мінсі також висловив подяку Олександру Ярославському за можливість стати першим бізнес-резидентом "Екополіса ХТЗ" і підкреслив, що корпорація ZTE готова запропонувати свою експертизу для реалізації в Харкові проєктів цифрової трансформації Smart City.

Мер Харкова Геннадій Кернес, який був присутній на підписанні як почесний гість, підтвердив, що міська влада надає всебічну підтримку проєкту "Екополіс ХТЗ".



"Місто буде повністю допомагати в реалізації ініціативи групи DCH. Допомагати будемо не просто словами. Всі проєкти, які розосереджені в різних локаціях, ми хочемо об'єднати в єдиному компактному і стратегічно зручному центрі. Тому проект DCH "Екополіс ХТЗ" включений в план розвитку міста до 2030 року", - повідомив він.

Торговий представник Китайської Народної Республіки в Україні Лю Цзюнь, також почесний гість церемонії, позитивно оцінив співпрацю ZTE і DCH.



"ZTE є одним з лідерів китайського високотехнологічного сектора, група DCH - одна з найбільших і найпотужніших бізнес-груп України, а місто Харків відоме своїми багатими ресурсами розвитку для інновацій. Я дуже розраховую на вдалий запуск взаємодії ZTE і DCH", - cказал він.



Пан Лю Цзюнь також висловив готовність в майбутньому особисто бути присутнім на церемонії відкриття "Екополіса ХТЗ".

На завершення онлайн-зустрічі Олександр Ярославський подякував меру Харкова за підтримку на рівні міста і підкреслив значення "Екополіса ХТЗ" для економіки України в цілому.



"Харків є лідером в сфері інновацій. Я дякую меру за те, що місто постійно працює з нами, щоб "Екополіс ХТЗ" був успішним. Про цей проєкт я обов'язково доповім і президенту, і прем'єр-міністру. Упевнений, вони також будуть курирувати цей проєкт, який є не тільки міським, а має загальнонаціональний масштаб".

ZTE Corporation є постачальником сучасних телекомунікаційних систем, мобільних пристроїв і корпоративних технологічних рішень для споживачів, операторів, приватних компаній і клієнтів з державного сектора. Входить в 500 найбільших компаній Китаю, штат співробітників -70 тис. ос., з яких 26 тис. ос. працюють в науково-дослідних центрах. Виручка ZTE за 2019 р склала $ 12,8 млрд. Корпорація є єдиним в світі підприємством, що входить в топ-5 світових лідерів за кількістю патентних заявок протягом 10 останніх років (2010 - 2019). ZTE направляє більше 10% своєї щорічної виручки на R & D і відіграє провідну роль в міжнародних організаціях, що відповідають за встановлення галузевих стандартів. Продуктами і сервісами ZTE користуються понад 500 телеком операторів в більш ніж 160 країнах світу. На сьогоднішній день компанія уклала 46 договорів про розгортання комерційних мереж 5G на найбільших ринках Європи, Азіатсько-тихоокеанського регіону, Близького Сходу та Африки. Згідно з дослідженнями Transparency International в 2016 році "Прозорість в корпоративній звітності: оцінка діяльності мультинаціональних компаній на ринках, що розвиваються", ZTE стала єдиною китайською компанією, що увійшла в рейтинг ТОР-15 країн-учасниць.

"Экополис ХТЗ" — багатогалузевий бізнес-парк нового покоління, довгостроковий інвестиційний проєкт групи DCH Олександра Ярославського. Раціональне використання і глибокий редевелопмент території Харківського тракторного заводу дозволять створити принципово нову інноваційну екосистему світового рівня для розвитку бізнесу і досліджень. Плановий обсяг інвестицій в розмірі $ 1 млрд створить в Україні не менше 10 тис. сучасних робочих місць завдяки розвитку індустріального парку, IT-кластеру, медичного центру, логістичного комплексу і торгового кластера, агротехнологічного кластера, а також дослідного (R & D) та освітнього центрів. Бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" розміститься на вільних виробничих площах легендарного Харківського тракторного заводу (ХТЗ), а сам ХТЗ стане основою індустріального кластера і якірним резидентом бізнес-парку.