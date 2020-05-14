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14 травня 2020, четвер, 16:35 366
Політика 2020-05-14T17:00:02+03:00
Українські Новини
Активісти, які фінансуються Заходом, критикують главу МОЗ Степанова, оскільки він не з їх "орбіти", - Карасьов

Активісти, які фінансуються Заходом, критикують главу МОЗ Степанова, оскільки він не з їх "орбіти", - Карасьов

Ярина Вацяк
Карасьов Вадим.
Карасьов Вадим.

Так звані "соросята" активно атакують будь-яку ініціативу Міністерства охорони здоров'я й особисто міністра Максима Степанова, оскільки він не з їхньої "орбіти". Таку думку висловив експерт Вадим Карасьов на своїй сторінці в Facebook.

“Чи звертали ви увагу, що так звані активісти, яких фінансує Захід, їх ще називають соросята, завжди приділяють особливу увагу діяльності Міністерству охорони здоров'я. І якщо міністр не з їх "орбіти", то всі ресурси активно атакують як будь-яку ініціативу, тому міністерство в цілому та особисто міністра. Не став винятком і новий міністр охорони здоров'я Максим Степанов", - йдеться в повідомленні.

Вадим Карасьов нагадав, що спочатку Максима Степанова критикували за "недостатньо жорсткий карантин", потім за закупівлю захисних костюмів за завищеною вартістю.

“За підсумком, правда, з'ясувалося, що йшлося про абсолютно різні види захисних костюмів з різним ступенем захисту. Їх ціна у світі взагалі коливається від 30 гривень до 50 тисяч гривень, в залежності від ступеня захисту і призначення", - зазначив експерт.

Зараз же, зі слів Вадима Карасьова, главу МОЗ критикують за "затяжний карантин", перегляд медичної реформи, за дуже тривалий аудит медичної системи.

"Це при тому, що західні аудитори свого часу говорили, що їм, тільки для того, щоб прорахувати вартість медицини" в країні і провести глибинний аудит, необхідно 6-9 місяців. Але ми поки живемо за правилами "хто голосніше крикне", той і молодець", - вважає експерт.

При цьому він не виключає, що якщо буде новий спалах коронавірусу в країні, то Кабмін загалом та МОЗ зокрема почнуть звинувачувати в тому, що карантин було скасовано занадто рано.

"Це при всьому при тому, що жодних "перемог" поки так звані прозахідні активісти були за кермом української медицини не було. За цілих три роки дива не сталося, не реформували систему, сотень лікарень не побудували, всіх пацієнтів не вилікували, а лікарям зарплати не підняли. Прості українці не відчули жодних поліпшень за три роки їх управління медициною, про це свідчать усі соцопитування", - додав експерт.

 

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