Влада самоізолювалася та пустила все на самоплив, – Бойко

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, коментуючи дії влади у період економічної кризи та епідемії коронавіруса COVID-19, заявив, що уряд пустив все на самоплив і "самоізолювався".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Програми діяльності уряду немає. Буклет з гаслами на 6 сторінках про незмінність курсу на вступ до ЄС і НАТО в період епідемії та кризи – це просто знущання. Антикризової програми немає. Чиновники тільки констатують, що діра в бюджеті зростає. ВВП падає з прискоренням, в енергетиці катастрофа боргів і неплатежів. До сих пір не розрахувалися з медиками за квітень. А вони тільки зараз обіцяють, що створенням 500 тис. робочих місць займеться Міжвідомча група з координації заходів щодо сприяння працевлаштуванню громадян. Попередньо запропоноване рішення – зайняти працівників сектора послуг на будівництві доріг, у сфері благоустрою та сільському господарстві. Замість екстрених заходів для запобігання соціальному та економічному краху уряд зайнятий тільки одним – спостерігає, як руйнується будівля національної економіки", – підкреслив Юрій Бойко.

Більш того, вони категорично не хочуть чути проблеми людей.

"Під Кабміном протестує малий і середній бізнес, який не бачить державної допомоги і підтримки. Протестують аграрії, вимагаючи, щоб влада звернула увагу на посуху, ризик втрати врожаю, розорення фермерів і загрозу зростання цін на продукти харчування. Протестують перевізники, яким, на відміну від їхніх європейських колег, досі забороняють працювати. Люди вимагають вирішити питання з дитячими садками, міським громадським транспортом. А що робить уряд? В черговий раз збираються реформувати митницю – до вересня взяти на роботу "нові обличчя" і забезпечити їх бонусами. Замість адекватного аналізу ситуації з епідемією і конкретного плану виходу країни з карантину – дозвіл збиратися на вулиці по 8 чоловік, а за столиком кафе – по 4. Мабуть ці цифри брали звідти ж, звідки і 500 тис. робочих місць. А якщо в компанії буде 9 людей або 5 за столиком, то що? Оштрафують, а кафе – закриють", – зазначив він.

За словами співголови фракції ОПЗЖ, вже абсолютно зрозуміло, що будь-які кадрові перестановки владі не допомагають, і як не розсідаються ці "музиканти", управляти країною вони не в змозі.

"Пускати все на самоплив і залишати країну в повному розпорядженні чергових "молодих облич" категорично не можна. ОПЗЖ добиватиметься створення парламентської комісії для повного і всебічного розслідування роботи влади в період карантину. Чиновники повинні розуміти, що кожне рішення їм доведеться обґрунтувати і за кожну витрачену гривню – відповісти", – підкреслив Юрій Бойко.

Співголова ОПЗЖ нагадав, що партія запропонувала владі готовий Антикризовий план, який необхідно було реалізувати відразу після початку епідемії.