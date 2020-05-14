Минула влада "дискредитувала дії мільйонів віруючих українців", – Трофімов

Заступник глави Офісу Президента (ОП) Сергій Трофімов, коментуючи релігійну політику минулої влади, заявив, що вона "просто дискредитувала дії мільйонів віруючих українців".

Про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону 12 травня, відео якого опубліковано в YouTube.

Трофімов сказав, що вважає предстоятеля Української православної церкви (УПЦ) митрополита Онуфрія справжнім ченцем, людиною, яка "знаходиться на іншому духовному рівні".

Також заступник глави ВП зізнався, що сам є віруючою людиною та прихожанином УПЦ, проте жалкує, що за каденції колишнього Президента Петра Порошенка дуже велика кількість часу була присвячена "церковним питанням". За його словами, стосовно релігії "обраний був лукавий вектор", та "просто дискредитувалися дії мільйонів віруючих українців".

Крім того, Трофімов розповів про своє спілкування з предстоятелем УПЦ. Він зазначив, що Президент України Володимир Зеленський та він сам мали можливість спілкуватися з Онуфрієм після інавгурації, і в ряді інших випадків, а також має рідкісні зустрічі з ним.

За його словами, предстоятель УПЦ "дуже цікавий і глибокий чоловік. Він чернець, людина, яка служить Богові. Він поєднує в собі такі унікальні якості як мудрість, твердість і при цьому безмежну любов до всіх. Ці речі не завжди можуть ужитися разом. Він для мене знаходиться на зовсім іншому духовному рівні".

Також Трофімов повідомив, що відвідує Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру та вважає її святинею світового масштабу.