На пішохідному мосту в Києві знову тріснуло скло

У Києві знову тріснуло скло на знаменитому пішохідно-велосипедний мосту, відкриттям якого так пишалися міська влада. Про таке інформує портал strana.ua. Між тим, з моменту відкриття шдяхопроводупройшло трохи менше року.

Про нові руйнування свідчить фотографія, опублікована в Facebook "Київ Оперативний".

На знімку видно, що одне із стекол на мосту знову пошкоджено. Навколо нього огорожі і червоно-білі стрічки. Також вивішено оголошення: "За огорожу не заходити! Небезпечно!".

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Віталій Кличко хоче побудувати фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла. Розмір скульптури буде 16-18 метрів. Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.