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14 травня 2020, четвер, 11:59 12 Фото
Події 2020-05-14T13:00:02+03:00
Українські Новини
На пішохідному мосту в Києві знову тріснуло скло

На пішохідному мосту в Києві знову тріснуло скло

Ірина Дорофейчук
Кличко, Міст, скло, Тріщина
Пешеходній міст у Києві. Фото: 24tv.ua
Пешеходній міст у Києві. Фото: 24tv.ua

У Києві знову тріснуло скло на знаменитому пішохідно-велосипедний мосту, відкриттям якого так пишалися міська влада. Про таке інформує портал strana.ua. Між тим, з моменту відкриття шдяхопроводупройшло трохи менше року.

Про нові руйнування свідчить фотографія, опублікована в Facebook "Київ Оперативний".

На знімку видно, що одне із стекол на мосту знову пошкоджено. Навколо нього огорожі і червоно-білі стрічки. Також вивішено оголошення: "За огорожу не заходити! Небезпечно!".

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Віталій Кличко хоче побудувати фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла. Розмір скульптури буде 16-18 метрів. Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

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