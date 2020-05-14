Через погоду у Києві утворилися з ранку величезні пробки: карта

Поки в МОЗ не дають жодних конкретних обіцянок, коли відкриють метро, в Києві в четвер вранці через дощову погоду і велике скупчення транспорту утворилися досить великі пробки на дорогах, що вже стали традиційними.

Так, в пробках стоїть проспект Перемоги, вулиця Борщагівська, вулиця Вадима Гетьмана, вулиця Жилянська, проспект Валерія Лобановського, Велика Окружна дорога, проспект Академіка Глушкова, Набережне шосе, вулиця Набережно-Хрещатицька, проспект Степана Бандери і проспект Героїв Сталінграда.

Також, ускладнено рух на вулиці Новокостянтинівській, проспекті Академіка Палладіна, проспекті Леся Курбаса та вулиці Максима Грінченка.

На лівому березі Києва рух ускладнено на проспекті Миколи Бажана, вулиці Здолбунівській, Дарницькому шосе, Харківському шосе, проспекті Соборності, проспекті Юрія Гагаріна, Броварському проспекті, бульварі Перова, вулиці Генерала Жмаченка, вулиці Братиславській, проспекті Романа Шухевича і вулиці Оноре де Бальзака.

Рух на мостах: Дарницькому, Русанівському і Північному - утруднений в напрямку правого берега.

Карта пробок в Києві. Фото: infoportal.kiev.ua

Після ослаблення карантину, з 12 травня в Києві планували запустити додаткові маршрути громадського транспорту.

Кабмін дозволив їздити таксі по смугах, призначених для громадського транспорту.