"Платформа Бойка" назвала неконституційним продовження заборони на російські соцмережі

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) вважає, що продовження заборони в Україні російських соціальних мереж і засобів масової інформації є неконституційним.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Як йдеться в заяві партії, завтра, 14 травня, Президент України Володимир Зеленський має намір підписати указ про продовження заборони на російські соціальні мережі.

"По мірі того, як нова влада втрачає довіру і повагу громадян, вона все частіше використовує тиск і залякування як свої головні аргументи. Замість того, щоб знімати нерозумні обмеження, представники влади намагаються тільки розширити їх список, закрити взагалі будь-який канал інформації, який не можуть контролювати. "Опозиційна платформа - За життя" вважає продовження заборони на російські соціальні мережі та ЗМІ продовженням антиконституційної політики цензури і обмежень на свободу слова. Ці заборони безглузді і не повернуть Президенту ані довіри, ані поваги громадян", - вказано у заяві ОПЗЖ.

Опозиціонери нагадали, що в квітні 2019 року тодішній кандидат у Президенти Володимир Зеленський заявляв про безглуздість заборон російських соціальних мереж, які змушені обходити українські громадяни. Говорив про вибірковий підхід до застосування обмежень, про неприпустимість втручання уряду в діяльність засобів масової інформації, в культурне життя. Міркував про необхідність створення альтернативи, перш ніж, вводити заборону.

У партії звазначили, що Зеленський під тиском радикалів і партії війни забув усі свої висловлювання і більшість передвиборчих обіцянок.

"Необхідно консолідувати суспільство, а не роз'єднувати його заборонами. Вести діалог із людьми, а не забороняти їм спілкуватися. Ми будемо добиватися зняття заборони на використання будь-яких соціальних мереж, скасування цензури і обмежень свободи слова. Україні потрібна демократична влада, яка буде говорити народу правду без блокування, залякування і брехні", - підкреслили в ОПЗЖ.