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13 травня 2020, середа, 20:04 10
Верховна Рада і партії 2020-05-13T20:15:01+03:00
Українські Новини
"Платформа Бойка" назвала неконституційним продовження заборони на російські соцмережі

"Платформа Бойка" назвала неконституційним продовження заборони на російські соцмережі

Сергій Паламаренко
Президент України, Володимир Зеленський, Юрій Бойко, ОПЗЖ, Заборона соцмереж
Опозиційна платформа - За життя (ОПЗЖ). Фото: platform.org.ua
Опозиційна платформа - За життя (ОПЗЖ). Фото: platform.org.ua

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) вважає, що продовження заборони в Україні російських соціальних мереж і засобів масової інформації є неконституційним.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Як йдеться в заяві партії, завтра, 14 травня, Президент України Володимир Зеленський має намір підписати указ про продовження заборони на російські соціальні мережі.

"По мірі того, як нова влада втрачає довіру і повагу громадян, вона все частіше використовує тиск і залякування як свої головні аргументи. Замість того, щоб знімати нерозумні обмеження, представники влади намагаються тільки розширити їх список, закрити взагалі будь-який канал інформації, який не можуть контролювати. "Опозиційна платформа - За життя" вважає продовження заборони на російські соціальні мережі та ЗМІ продовженням антиконституційної політики цензури і обмежень на свободу слова. Ці заборони безглузді і не повернуть Президенту ані довіри, ані поваги громадян", - вказано у заяві ОПЗЖ.

Опозиціонери нагадали, що в квітні 2019 року тодішній кандидат у Президенти Володимир Зеленський заявляв про безглуздість заборон російських соціальних мереж, які змушені обходити українські громадяни. Говорив про вибірковий підхід до застосування обмежень, про неприпустимість втручання уряду в діяльність засобів масової інформації, в культурне життя. Міркував про необхідність створення альтернативи, перш ніж, вводити заборону.

У партії звазначили, що Зеленський під тиском радикалів і партії війни забув усі свої висловлювання і більшість передвиборчих обіцянок.

"Необхідно консолідувати суспільство, а не роз'єднувати його заборонами. Вести діалог із людьми, а не забороняти їм спілкуватися. Ми будемо добиватися зняття заборони на використання будь-яких соціальних мереж, скасування цензури і обмежень свободи слова. Україні потрібна демократична влада, яка буде говорити народу правду без блокування, залякування і брехні", - підкреслили в ОПЗЖ.

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