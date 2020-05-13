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  • Всі закиди проти аналізу медичної системи провокуються противниками медреформи, - Світлана Шаталова
13 травня 2020, середа, 19:54 337
Медицина 2020-05-13T20:45:02+03:00
Українські Новини
Всі закиди проти аналізу медичної системи провокуються противниками медреформи, - Світлана Шаталова

Всі закиди проти аналізу медичної системи провокуються противниками медреформи, - Світлана Шаталова

Надежда Комендантова
Медреформа, Світлана Шаталова
Світлана Шаталова. Фото: Шаталова/Facebook
Світлана Шаталова. Фото: Шаталова/Facebook

Звинувачення, які культивуються противниками чинного бачення медичної реформи - це лише спроба завадити проведенню аналізу, який ініціював МОЗ. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова на своїй сторінці в Facebook.

“Аудит, який ми зараз проводимо - це всебічний аналіз медреформи та медичної галузі. Ми не тільки перевіряємо бухгалтерські обліки, ми аналізуємо, як загалом працює вся система та виявляємо її слабкі сторони. Тому звинувачення та закиди, які культивуються деякими противниками чинного бачення медичної реформи - це не більше як спроби завадити проведенню нашого аналізу”, - зазначила Світлана Шаталова.

Вона також додала, що єдина мета цього аналізу - це оцінити якість управління процесів, які відбувається у всіх системі охорони здоров'я та відповідно відреагувати.

“Без цього неможливо говорити, про ефективне подальше впровадження реформи. Інакше неможливо зробити висновки та зрозуміти, які конкретні елементи системи мають бути змінені, покращені або взагалі перероблені”, - підкреслила заступниця міністра.

За її словами, зараз МОЗ сконцентрувався на принципі формування тарифів та на моделі порятунку тих медичних галузей, які не були враховані попереднім баченням медичної реформи.

“В нас достатньо інформації з різних джерел, від медичних установ та лікарів, щоб говорити про те, що чинні тарифи - не відповідають реальній вартості цих послуг. Ми також зараз розробляємо модель, яка б дозволила забезпечити функціонування медичних закладів, які наразі опинилися "за бортом" медичної реформи. Мова про тубдиспансери, профільну психіатричну допомогу, реабілітацію, вузькоспеціалізовані заклади, районні лікарні, інфекційні лікарні.... Це кропітка та тривала робота, але її необхідно виконати”, - наголосила Шаталова.

Крім цього, епідемія коронавірусу, на її думку, довела, що певні проблеми в системі охорони здоров'я є навіть в тих країнах, які ми звикли вважати передовими та розвинутими.

“Тому зараз ми маємо докласти всіх зусиль, що виправити ті недоліки, які існують у медичній реформі. В іншому випадку нам доведеться зіткнутися з наслідками цих помилок у майбутньому. І це трапиться у найвідповідальніший час. Тому ми не маємо права зараз заплющувати очі на ті недоліки реформи, їх треба своєчасно ліквідувати”, - підсумувала Світлана Шаталова.

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