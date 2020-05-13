В.о. голови ДФС Солодченко має на меті змінити назву і філософію податкової міліції

Державна фіскальна служба (ДФС) України змінює свою назву, та впроваджує нові методи роботи з бізнесом.

Про це заявив виконуючий обов'язки голови ДФС Сергій Солодченко під час сьогоднішньої онлайн-зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

За його словами, сьогодні існує об’єктивна необхідність ініціювати перейменування ДФС в Службу податкових розслідувань, яка діятиме до створення принципово нового державного органу, що займатиметься боротьбою з фінансовими злочинами.

"В мене є велике бажання змінити усталені роками підходи в роботі податкової міліції. Мова йде не тільки про зміну назви, а й про зміну філософії роботи", - зауважив керівник відомства.

Також очільник ДФС підкреслив, що йому не байдужа думка підприємців з приводу змін, адже вони є рушійною силою процесу.

"Мені цікава думка бізнесу стосовно необхідності таких змін. Це, насправді, вирішить багато проблемних питань, серед яких і позиціювання служби. Адже нас й досі плутають з ДПС (Державною податковою службою) або з ДМС (Державною митною службою), що створює додаткові ускладнення", – прокоментував Солодченко.

Учасники веб-конференції підтримали керівника ДФС і зійшлись на думці, що основним завданням діяльності податкової міліції має залишатись боротьба з економічними правопорушеннями.

В свою чергу Солодченко висловив готовність долучитися до спільного опрацювання законодавчих норм, які захищають інтереси легального бізнесу та створюють справедливу конкуренцію на ринку. Зокрема, до обговорення доцільності запровадження законопроекту про електронну комерцію.