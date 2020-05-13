Після карантину відновила вихід друкована версія газети "КП в Україні"

Головний редактор видання "КП в Україні" Оксана Богданова повідомила, що друкована версія газети відновила вихід після карантину поки в режимі тижневика.

Про це вона заявила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Друкована версія "КП" в Україні повертається! Друзі, шановні читачі! Два місяці жорсткого карантину позбавили нас можливості 4 рази на тиждень робити для вас газету. Весь цей час ми продовжували працювати та максимально наповнювали новинами, статтями і розслідуваннями наш сайт www.kp.ua. Розуміючи при цьому - вибір має бути завжди. Комусь зручніше бути з нами у віртуальному просторі, хтось більше звик та не уявляє життя без шурхотящих газетних сторінок, що пахнуть свіжою друкарською фарбою. І цей вибір, після ослаблення карантину, знову з'явився.

Ми скучили! Ми повертаємося! Вже з четверга, 14 травня, шукайте "КП в Україні" в точках продажів і, повірте, ми вас не розчаруємо!" - вказано у повідомленні.

"Та про хороші новини. Вже віддрукувалися. Завтра в кіоску. Поки тижневик. З 22 сподіваємося повернутися у щоденний режим", - написала Богданова.

Також у виданні зазначили, що продовжили передплатний період на видання, що недоотримані через карантинні заходи, які пов'язані з пандемією коронавірусу COVID-19.

Крім того, з питань компенсації та виходів передплатників попросили звертатися до відділу передплати за номерами телефонів (044) 207-97-25, (044) 207-97-19, (044) 207-97-22.