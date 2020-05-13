підписатися на розсилку
26.6 27
28.65 29.25
˟
  • Новини
  • Політика
  • Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко
13 травня 2020, середа, 18:56 3
Політика 2020-05-13T18:59:34+03:00
Українські Новини
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Че

Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко

Надежда Комендантова
Заповідник, Чернігівська ОДА, Андрій Прокопенко
Андрій Прокопенко. Фото: прес-служба ЧОГА
Андрій Прокопенко. Фото: прес-служба ЧОГА

Вчора, 12 травня, в Чернігівській області, рішенням сесії обласної ради за ініціативою облдержадміністрації створено п’ять нових об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ).

На сьогоднішній день Чернігівщина тримає першість в Україні – в області налічується 674 об’єкти ПЗФ. За цим показником друге та третє місце займають Тернопільська та Черкаська області відповідно.  

За словами голови ОДА Андрія Прокопенка, розширення мережі об’єктів природно-заповідного фонду є складовою Стратегії сталого розвитку Чернігівської області і виконує функцію як охорони довкілля, так і розвитку туризму в одну з найбільш зелених областей України. 

Так, зокрема, на території Прилуцького району створено ландшафтний заказник "Засенкове". Ця територія є історичною та природною пам’яткою Прилуччини, що була створена як парк ще у 1873 році. Дана місцевість є значним осередком поширення рідкісних червонокнижних рослин: конвалії лісової, пролісків лісових, підсніжнику білого.

У Ріпкинському районі створено гідрологічний заказник "Верхній Болгач". Природне озеро, що в 10-13 сторіччях було складовою частиною водного торгово-транспортного шляху Любеч-Київ і є регулятором гідрологічного режиму. На цій території ростуть червонокнижні види рослин – сальвінія плаваюча та ті, що занесені до Зеленої книги України: латаття біле, глечики жовті. Озеро важливе ще й тим, що зберігає біологічне та ландшафтне різноманіття території.

Також в Ріпкинському районі – ботанічні пам’ятки природи "Лизуноворуднянські дуби" та "Бурковщинський дуб". Обидві пам’ятки – це вікові дуби, яким понад 300 років і які несуть в собі не тільки природоохоронну, а й наукову цінність.

У Козелецькому районі створено орнітологічний заказник "Кулик", площею 85 гектарів. Це заплавна територія Десни, яка є місцем гніздування птахів, що охороняються Червоною книгою України та занесені до Бернської конвенції. Там гніздяться такі червонокнижні птахи як кулик-сорока, крячок малий, шуліка чорний, сорокопуд сірий. Під час сезонних міграцій реєструються лелека чорний, орлан-білохвіст, нерозень, гоголь, малий підорлик, змієїд, сова болотяна та багато інших. Присутні види тварин з Європейського Червоного списку та міжнародного Червоного списку МСОП.

Окрім птахів, зосереджене багате різноманіття інших видів тварин, до прикладу, червонокнижна бджола-тесляр та ряд інших видів, що охороняються Бернською конвенцією.

Спільними зусиллями бережемо та розвиваємо природу Чернігівщини, - зазначив Андрій Прокопенко.

Більше новин про: Заповідник Чернігівська ОДА Андрій Прокопенко

Розслаблятися не можна: Зеленський розповів про другий етап пом'якшення карантину
Кабмін послабив обмеження для відвідування літніх терас ресторанів і дозволив гуляти невеликими групами
Новини
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
Рекомендації МОЗ по роботі ресторанів виконати можна, але проблематично, - ресторатор 18:50
Ресторатори кажуть, що від пом'якшення карантину виграли ресторани з великими літніми майданчиками на околицях 18:29
Кабмін відкрив піший пункт пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області 18:27
Бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки 18:23
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%, - Буславець 20:38
Кияни вийшли на протест проти незаконного будівництва Кучером ЖК в центрі Києва, - ЗМІ 19:04
Росіянину загрожує до 12 років в'язниці за розбійні напади на київські аптеки та кредитні установи, - Крищенко 11:11
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення 16:01 Інфографіка
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї 05:00
Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль 09:58
більше новин
Таксистам дозволили їздити по смузі для автобусів і тролейбусів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok