Вчора, 12 травня, в Чернігівській області, рішенням сесії обласної ради за ініціативою облдержадміністрації створено п’ять нових об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ).

На сьогоднішній день Чернігівщина тримає першість в Україні – в області налічується 674 об’єкти ПЗФ. За цим показником друге та третє місце займають Тернопільська та Черкаська області відповідно.

За словами голови ОДА Андрія Прокопенка, розширення мережі об’єктів природно-заповідного фонду є складовою Стратегії сталого розвитку Чернігівської області і виконує функцію як охорони довкілля, так і розвитку туризму в одну з найбільш зелених областей України.

Так, зокрема, на території Прилуцького району створено ландшафтний заказник "Засенкове". Ця територія є історичною та природною пам’яткою Прилуччини, що була створена як парк ще у 1873 році. Дана місцевість є значним осередком поширення рідкісних червонокнижних рослин: конвалії лісової, пролісків лісових, підсніжнику білого.

У Ріпкинському районі створено гідрологічний заказник "Верхній Болгач". Природне озеро, що в 10-13 сторіччях було складовою частиною водного торгово-транспортного шляху Любеч-Київ і є регулятором гідрологічного режиму. На цій території ростуть червонокнижні види рослин – сальвінія плаваюча та ті, що занесені до Зеленої книги України: латаття біле, глечики жовті. Озеро важливе ще й тим, що зберігає біологічне та ландшафтне різноманіття території.

Також в Ріпкинському районі – ботанічні пам’ятки природи "Лизуноворуднянські дуби" та "Бурковщинський дуб". Обидві пам’ятки – це вікові дуби, яким понад 300 років і які несуть в собі не тільки природоохоронну, а й наукову цінність.

У Козелецькому районі створено орнітологічний заказник "Кулик", площею 85 гектарів. Це заплавна територія Десни, яка є місцем гніздування птахів, що охороняються Червоною книгою України та занесені до Бернської конвенції. Там гніздяться такі червонокнижні птахи як кулик-сорока, крячок малий, шуліка чорний, сорокопуд сірий. Під час сезонних міграцій реєструються лелека чорний, орлан-білохвіст, нерозень, гоголь, малий підорлик, змієїд, сова болотяна та багато інших. Присутні види тварин з Європейського Червоного списку та міжнародного Червоного списку МСОП.

Окрім птахів, зосереджене багате різноманіття інших видів тварин, до прикладу, червонокнижна бджола-тесляр та ряд інших видів, що охороняються Бернською конвенцією.

Спільними зусиллями бережемо та розвиваємо природу Чернігівщини, - зазначив Андрій Прокопенко.