Бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки

Союз українських підприємців (СУП) звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмыгаля із проханням довести до логічного завершення введений в країні режим віддаленої роботи бізнесу в умовах пандемії COVID-19, та узаконити електронні трудові книжки.

Про це йдеться в листі Союзу українських підприємців.

Представники малого і середнього бізнесу просять прем'єра про терміновий розгляд на найближчому засіданні Кабміну та невідкладне внесення до порядку денного Верховної Ради законопроекту №2686 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі". Законопроект, розробником якого є Пенсійний фонд України, був зареєстрований у парламенті 27 грудня 2019 року та погоджений профільними комітетами. Однак, 4 березня 2020 року, документ був відкликаний у зв'язку зі зміною складу уряду.

СУП звертає увагу керівника Кабміну на те, що роботодавці виконали постанову Кабміну №211 про протидію поширенню коронавирусной інфекції та відповідно до рекомендацій уряду організували віддалену роботу в режимі реального часу на період дії в країні карантину.

У свою чергу, введення електронних трудових книжок суттєво спростить кадрове діловодство, заощадить час працівників, підвищить продуктивність праці.

"Ведення трудових книжок працівників в електронній формі є логічним продовженням обраного державою напрямки диджитализации, яке дозволить роботодавцям скоротити витрати на ведення паперового документообігу, прискорити обробку інформації. Мінімізуються ризики втрати паперових трудових (в тому числі під час пересилання документів), проблеми з їх відновленням. Органам влади закон спростить доступ до інформації про набутий стаж працівників для нарахування соціальних страхових виплат у випадках тимчасової втрати працездатності та пенсійного забезпечення. Крім того, електронні трудові дозволять враховувати дані про освіту і кваліфікації працюючого населення. Держава зможе своєчасно узгоджувати пропозиції на ринку праці з урахуванням придбаної молодими фахівцями кваліфікації, планувати підготовку або перепідготовку фахівців з актуальних напрямів", - йдеться в листі Союзу українських підприємців.

На думку бізнесу, дистанційна робота ще раз продемонструвала важливість перекладу різноманітної інформації у всіх її формах (текстової, звукової, графічної) у цифровий формат.

Як повідомлялося раніше, можливість ведення електронного обліку трудової діяльності передбачено постановою Кабміну №1084 від 27 листопада 2019 року. Разом з тим, така можливість не передбачена Кодексом законів про працю України, ані Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, що затверджена спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту та Мінсоцзахисту від 29 липня 1993 року.