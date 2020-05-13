підписатися на розсилку
26.6 27
28.65 29.25
˟
13 травня 2020, середа, 18:23 145
Кабмін 2020-05-13T19:00:25+03:00
Українські Новини
Бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки

Бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки

Сергій Паламаренко
Кабмін, Суп, Денис Шмигаль, Спілка українських підприємців, Електронна трудова книжка
Трудова книжка (ілюстрація). Фото з відкритих джерел
Трудова книжка (ілюстрація). Фото з відкритих джерел

Союз українських підприємців (СУП) звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмыгаля із проханням довести до логічного завершення введений в країні режим віддаленої роботи бізнесу в умовах пандемії COVID-19, та узаконити електронні трудові книжки.

Про це йдеться в листі Союзу українських підприємців.

Представники малого і середнього бізнесу просять прем'єра про терміновий розгляд на найближчому засіданні Кабміну та невідкладне внесення до порядку денного Верховної Ради законопроекту №2686 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі". Законопроект, розробником якого є Пенсійний фонд України, був зареєстрований у парламенті 27 грудня 2019 року та погоджений профільними комітетами. Однак, 4 березня 2020 року, документ був відкликаний у зв'язку зі зміною складу уряду.

СУП звертає увагу керівника Кабміну на те, що роботодавці виконали постанову Кабміну №211 про протидію поширенню коронавирусной інфекції та відповідно до рекомендацій уряду організували віддалену роботу в режимі реального часу на період дії в країні карантину.

У свою чергу, введення електронних трудових книжок суттєво спростить кадрове діловодство, заощадить час працівників, підвищить продуктивність праці.

"Ведення трудових книжок працівників в електронній формі є логічним продовженням обраного державою напрямки диджитализации, яке дозволить роботодавцям скоротити витрати на ведення паперового документообігу, прискорити обробку інформації. Мінімізуються ризики втрати паперових трудових (в тому числі під час пересилання документів), проблеми з їх відновленням. Органам влади закон спростить доступ до інформації про набутий стаж працівників для нарахування соціальних страхових виплат у випадках тимчасової втрати працездатності та пенсійного забезпечення. Крім того, електронні трудові дозволять враховувати дані про освіту і кваліфікації працюючого населення. Держава зможе своєчасно узгоджувати пропозиції на ринку праці з урахуванням придбаної молодими фахівцями кваліфікації, планувати підготовку або перепідготовку фахівців з актуальних напрямів", - йдеться в листі Союзу українських підприємців.

На думку бізнесу, дистанційна робота ще раз продемонструвала важливість перекладу різноманітної інформації у всіх її формах (текстової, звукової, графічної) у цифровий формат.

Як повідомлялося раніше, можливість ведення електронного обліку трудової діяльності передбачено постановою Кабміну №1084 від 27 листопада 2019 року. Разом з тим, така можливість не передбачена Кодексом законів про працю України, ані Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, що затверджена спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту та Мінсоцзахисту від 29 липня 1993 року.

Більше новин про: Кабмін Суп Денис Шмигаль Спілка українських підприємців Електронна трудова книжка

30 виробників електроенергії за "зеленим" тарифом ...
У школі Києва учням подавали на обід суп з хробака...
У справі "зливу" бази даних із 26 млн водійських п...
Кабмін вніс коронавірус в перелік професійних захв...
Розслаблятися не можна: Зеленський розповів про другий етап пом'якшення карантину
Кабмін послабив обмеження для відвідування літніх терас ресторанів і дозволив гуляти невеликими групами
Новини
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
Після параду на 9 травня кількість хворих на пневмонію в Білорусі скоротилося в два рази, – Лукашенко 18:54
Рекомендації МОЗ по роботі ресторанів виконати можна, але проблематично, - ресторатор 18:50
Ресторатори кажуть, що від пом'якшення карантину виграли ресторани з великими літніми майданчиками на околицях 18:29
Кабмін відкрив піший пункт пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області 18:27
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%, - Буславець 20:38
Кияни вийшли на протест проти незаконного будівництва Кучером ЖК в центрі Києва, - ЗМІ 19:04
Росіянину загрожує до 12 років в'язниці за розбійні напади на київські аптеки та кредитні установи, - Крищенко 11:11
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення 16:01 Інфографіка
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї 05:00
Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль 09:58
більше новин
Таксистам дозволили їздити по смузі для автобусів і тролейбусів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok