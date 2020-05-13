У Коломойського немає влади над Зеленським, – політолог Якубін

Ухвалений Верховною Радою "банківський" закон чітко показав, що екс-співвласник ПриватБанку Ігор Коломойський не має реальної влади над президентом Володимиром Зеленським. Таку думку висловив політолог Олексій Якубін.

"Рік тому багато говорили: Коломойський підтримує Зе тому, що розраховує отримати вигідне для себе рішення щодо ПриватБанку. Увесь рік ця тема обговорювалася в різних варіаціях. Це був основний міф, навколо якого все будувалося. І ось ухвалений закон, який Зеленський нібито не мав підтримати через Коломойського", – сказав експерт.

На думку Якубіна, Зеленський показав, що є перш за все президентом, а не колишнім бізнес-партнером Коломойського. При цьому Володимир Зеленський зміг вибудувати відносини і з іншими фінансовими групами з огляду на потреби держави, а не особисті інтереси.

Як повідомлялося, після першого читання до закону № 2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" депутати подали 16 тис. поправок. Щоб розблокувати його ухвалення, Верховній Раді довелося розробити спеціальний законопроект проти "поправкового спаму". 13 травня закон № 2571-д отримав 270 голосів у парламенті. Цей документ був важливою умовою для укладення Україною угоди з МВФ.