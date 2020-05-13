Нардеп Шахов закликав скасувати карантин не лише для депутатів, а й для всіх українців

Депутат Верховної Ради України Сергій Шахов (депутатська група "Довіра") упевнений, що скасовувати карантин потрібно для всієї країни, а не вибірково.

Про це він заявиви на брифінгу, коментуючи рішення парламенту повернутися до повноцінної роботи в звичайному режимі з 18 травня.

За його словами, через затягнутий карантин Україна нині стоїть перед обличчям економічної катастрофи.

"Наші співгромадяни втратили доходи, а дехто – робочі місця чи власну справу. Чому вся країна не може повернутися до роботи, чому не запускається транспорт? Бо це вигідно тим, хто закуповує засоби захисту, тести та ліки. Вони грабують країну. Кабмін має вгамуватися і почати працювати для людей" - заявив народний депутат.

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Нардеп закликав звернути увагу на українських вчених, які вже розробили вітчизняні тест-системи на антитіла, які можуть стати порятунком для нашої країни. До того ж, вони в 30 разів дешевші, аніж ті, що закуповуються закордоном.

"Український тест вже довів свою ефективність. Бабуся моїх дітей сдала кров на антитіла, тест виявився позитивним. Це свідчить про те, що вона перехворіла ще в лютому місяці. І вона точно не їздила нікуди за кордон. Тобто, заразилася саме в Україні. Разом із бабусею ще до початку пандемії перехворіли мої діти", - зазначив Шахов.

Також нардеп пропонує тим українцям, які мають антитіла, дозволити повернутися до нормального життя.

"Саме через українські тести можна вивести державу в нормальне русло. Я переконаний, що більшість українців вже перехворіли на коронавірус. Цей тест повинен стати доступним для кожного. Отримавши позитивний результат про наявність антитіл, людина може вийти з карантину і повернутися до нормального життя, працювати і наповнювати бюджет, а це врятує нашу економіку", - впевнений Сергій Шахов.

Водночас, він пропонує створити національну мережу банків крові з антитілами, яка буде застосовуватися для лікування важкохворих на короновірусну хворобу.