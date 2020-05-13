"Свобода" вимагає від Кличка звіт щодо незаконного будівництва та корупційних скандалів

ВО "Свобода" в Київраді вимагає від голови Київської міської державної адміністрації надати звіт щодо витрат бюджетних коштів під час карантину, розгулу незаконного будівництва та корупційних скандалів в оточенні міського очільника. Про це повідомляють офіційні представники партії у Facebook.

"Свобода" вимагає розглянути на найближчому засіданні постійної комісії КМР з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції звіт голови КМДА Віталія Кличка щодо витрати бюджетних коштів під час карантину. Друге. Звіт щодо злочинного потурання і/або бездіяльності міської влади у питаннях свавільних незаконних будівельних робіт під час карантину. Третє. Інформації щодо численних корупційних скандалів в оточенні голови КМДА, зокрема його заступників", – сказано в повідомленні.

У "Свободі" зазначають, що з часу запровадження карантину і проведення позачергового засідання КМР голова КМДА Віталій Кличко жодного разу попри обіцянки не зібрав Погоджувальну раду та в ручному режимі керував містом.

"Відтак, на наше переконання, голова КМДА несе персональну відповідальність за витрати бюджетних коштів, будівельну вакханалію та численні корупційні скандали в оточенні. Сподіваємося побачити Віталія Кличка на нашому наступному засіданні. Поговорити є про що", – констатується у повідомленні.