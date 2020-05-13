Тимчасовий голова Офісу фінансового контролю Геннадій Пліс може провалити випробувальний термін, — ЗМІ

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Держаудитслужби (Офісу фінансового контролю) Геннадій Пліс може бути достроково звільнений зі своєї посади. Спочатку планувалося, що він пробуде на посту до кінця карантину. Але, зважаючи на усе, звільнення може відбутись і раніше. Причина – в бажанні відомства заблокувати пріоритетний проєкт "Велике будівництво" президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє "24 канал".

Державна аудиторська служба України, яка віднедавна реорганізовується в Офіс фінансового контролю – це єдиний орган у вертикалі виконавчої влади, який контролює ефективність використання коштів платників податків і при цьому уповноважений вимагати розриву контрактів і блокувати фінансові проведення. Але Кабміну важливо мати на цій посаді максимально професійного і незаплямованого фахівця, щоб не бути запідозреними в бажанні приховати власні фінансові недоліки.

За період роботи Пліса на посаді голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації в 2012-2013 рр., фінінспекція виявила розкрадань на 164 млн грн. Тим не менш, це не завадило призначити Пліса першим заступником голови КМДА в 2016-2017 рр., де він потрапив у скандал з виведенням грошей з напівкомунального банку "Хрещатик".

Далі в 2018 році Пліс став заступником держсекретаря Кабміну, звідки восени 2019 року в уряді Олексія Гончарука він "перекочував" на посаду заступника міністра фінансів. З посади він був звільнений з усім урядом Гончарука. Насправді, як стверджують джерела в уряді, питання зміни голови Держаудитслужби Кабміном просто стояло "в черзі".

Викликом для Пліса стане рішення "дилеми великого будівництва". Його попередник Ігор Буграк почав досить небезпечну гру щодо ринку дорожнього будівництва. Зокрема, напередодні його звільнення з посади Держаудитслужба наказала розірвати відразу два великих контракти з представництвом турецької компанії Onur – ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл". Причинами для розірвання договорів з "Онур" стали незначні неточності в документах, які не вплинули на якість заявки і здатність компанії виконати підрядні роботи. Тепер результати тендеру доведеться скасовувати, торги проводити ще раз, втративши понад місяць на підготовку нової документації та організацію закупівлі.

Рішення офісу фінансового контролю в офісі Президента в буквальному сенсі сприйняли як "чорну мітку" проєкту "Велике будівництво". Не секрет, що саме Onur є підрядником одного з флагманських проєктів ініціативи Зеленського – будівництва нового мосту через Дніпро в Запоріжжі, а також цілого ряду інших знакових об'єктів, реалізації яких чекають водії і перевізники по всій Україні. А продовження роботи Onur в Україні турецькій стороні гарантував особисто Президент Володимир Зеленський.

Сьогодні Геннадій Пліс фактично опинився на роздоріжжі. З одного боку, у разі оскарження рішень свого попередника в суді, йому доведеться захищати позиції Держаудитслужби. З іншого боку, якщо виявиться, що дії Буграка були політично або фінансово мотивовані – рішення доведеться скасувати.

За неофіційною інформацією, незважаючи на цілий ряд репутаційних ризиків, Пліс готовий зробити вибір на користь першого варіанту, оскільки він отримає більше громадського схвалення і при цьому не викличе питань щодо політичної мотивації.

Але наслідки зрозумілі – стратегічні домовленості Зеленського про розширення співпраці з турецькими інвесторами майже напевно кануть в Лету, а міжнародні партнери, які стежать за розвитком ситуації навколо автодорожньої галузі, в черговий раз задумаються, чи варто збільшувати фінансування проєктів в Україні.

Зрештою, знаючи в подробицях про фінансово-корупційний шлейф Пліса, легко допустити, що його рішення про тиск на бізнес будуть керуватися не тільки професійним баченням ситуації, а й певними фінансовими аргументами від конкурентів "Онур" з нижчої ліги.