"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку

Найбільша українська автодорожня компанія "Автомагістраль-Південь" за підсумками перших місяців реалізації президентського проекту "Велике будівництво" вийшла на рекордні темпи виконання робіт.

Про це повідомив генеральний директор компанії Микола Тимофеєв.

"Ремонтні та будівельні роботи проводимо на 32 об'єктах у 10 областях країни: Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Сумській та Харківській. На деяких об’єктах працюємо майже цілодобово! Задіяна вся наша велика команда - майже 3 тис. співробітників та понад 1 500 одиниць дорожньо-будівельної техніки. Майже на повну потужність працюють 18 виробничих баз - 13 асфальтобетонних заводів та 5 установок з виготовлення укріплених в’яжучим щебеневих сумішей. І ми вже готові відзвітувати про значні результати - "Автомагістраль-Південь" встановила перший у цьому році рекорд. За два місяці наші заводи випустили понад 320 тисяч тонн асфальтобетонних сумішей - більше, ніж будь-коли у період березень-квітень. Також вироблено 150 тисяч тонн укріплених щебеневих сумішей", - зазначив Тимофеєв.

За словами очільника дорожнього гіганта, українські компанії довели, що мають достатню кількість техніки та кваліфікованих кадрів для того, щоб виконати весь запроєктований обсяг робіт.

"У планах Президента - відновити понад 4 тис. км автошляхів цього року. Великі національні дорожні компанії довели, що готові реалізувати цей план власними ресурсами. І це, звичайно, викликає "занепокоєння" певної групи недобросовісних гравців ринку, екс-чиновників та медійників, які планували добре нажитись на державному дорожньому фінансуванні. Тому нині вони запустили кампанію з дискредитації найбільших українських підрядників. Вдаються до відвертих маніпуляцій та брехні. Вигадали фейк, нібито "Укравтодор" завищує ціни майже наполовину і не допускає до конкурсів маловідомі компанії без досвіду. Як найбільш яскравий приклад наводили великі тендери у Сумській області, частину з яких у березні отримала заснована торік невідома компанія. Спочатку цю компанію не допускали до конкурсу, але вона поскаржилась до Антимонопольного комітету України. Демпінгувала і виграла. І ось фінал історії, яку так рекламували опоненти "Укравтодору": компанія відмовилась від участі в усіх сумських проєктах. Аби не зривати програму "Великого будівництва", "Автомагістраль-Південь" погодилась реалізувати ці проєкти. Адже наша цінова пропозиція була другою. Тобто, вся теорія про те, що незрозумілі компанії, без історії та досвіду – це дуже добре, бо вони готові знижувати ціні – виявилася повністю фальшивою. Ще один фейк, який щойно з’явився – нібито ми та інші великі компанії не маємо необхідної кількості персоналу та техніки і фальсифікуємо тендерну документацію. Це вже фініш. У нас офіційно працевлаштовані понад 2,5 тис. співробітників, які отримують "білу" зарплатню. Одну з найвищих у галузі. Це дуже легко перевірити. Ми системно підтримуємо наші заклади профільної освіти та надаємо перші робочі місця випускникам, робимо з них справжніх фахівців. Ми за 15 років здали всі об’єкти! І готові відповідати за якість кожного! Але попри всі факти опоненти за гроші розповсюджують в Інтернеті цю брехню", - розповів Тимофеєв.

Нагадаємо, голова "Укравтодору" Олександр Кубраков заявив, що джерелами недостовірної інформації про "картель у дорожній галузі" є ресурс "Наші гроші", представники громадської організації "Ліга антитрасту" та верхівка Всеукраїнської дорожньої асоціації, які наближені до бізнесмена Араїка Амірханяна. "Останній має групу впливу з кількох компаній, які переважно заробляють на блокуванні тендерів", - зазначив Кубраков.