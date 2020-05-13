Фракція ОПЗЖ залишила Раду на знак протесту проти Шмигаля, який відмовився святкувати День Перемоги

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко пояснив, що парламентська фракція ОПЗЖ покинула зал засідання Ради перед початком виступу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в знак протесту проти його відмови святкувати День Перемоги на державному рівні.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Ми демонстративно вийшли із зали парламенту після того, як було анонсовано виступ прем’єр-міністра, тому що вважаємо неприпустимою його позицію не святкувати 9 травня як державне свято у нашій країні. День Перемоги у Великій Вітчизняній війні – є святим днем для мільйонів українців. І таке зневажливе ставлення глави уряду – це неподобство. Такого прем’єр-міністра ми слухати не будемо", – підкреслив співголова фракції ОПЗЖ.

Він наголосив, що таке ставлення глави Кабміну до подвигу мільйонів українців – це не просто ганьба, це якісь антилюдські речі.

"Покоління фронтовиків здійснили неймовірний подвиг і принесли мир на українську землю. Потім вони відбудували країну. Підняли з попелу українські міста і села, запустили промисловість. Побудували школи і лікарні, заводи і фабрики, які і сьогодні продовжують працювати. На передові позиції вийшла наука. А що робить сьогодні українська влада? Розказує про 500 тис. робочих місць, які в неї, як і все інше, є тільки на папері. Продає землю і підприємства, закриває заводи та лікарні, звільняє лікарів і вчителів, відбирає соціальні пільги у ветеранів та дітей війни. І шостий рік не знаходить політичної волі, щоб припинити конфлікт на Донбасі", – зазначив Юрій Бойко.

"Ми спадкоємці переможців, героїв, які врятували світ від фашизму. І те, що мільйони людей святкували День Перемоги, означає, що український народ це знає і пам'ятає. Наша партія продовжить боротьбу за збереження істинної історії України та українського народу. За права ветеранів та всіх громадян України. За мир і розвиток нашої країни", – резюмував Юрій Бойко.