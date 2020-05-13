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13 травня 2020, середа, 15:42 15
Верховна Рада і партії 2020-05-13T17:15:02+03:00
Українські Новини
Фракція ОПЗЖ залишила Раду на знак протесту проти Шмигаля, який відмовився святкувати День Перемоги

Фракція ОПЗЖ залишила Раду на знак протесту проти Шмигаля, який відмовився святкувати День Перемоги

Сергій Паламаренко
Кабмін, Юрій Бойко, День Перемоги, ОПЗЖ, Денис Шмигаль
Юрій Бойко. Фото: zаgittya.com.іа
Юрій Бойко. Фото: zаgittya.com.іа

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко пояснив, що парламентська фракція ОПЗЖ покинула зал засідання Ради перед початком виступу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в знак протесту проти його відмови святкувати День Перемоги на державному рівні.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Ми демонстративно вийшли із зали парламенту після того, як було анонсовано виступ прем’єр-міністра, тому що вважаємо неприпустимою його позицію не святкувати 9 травня як державне свято у нашій країні. День Перемоги у Великій Вітчизняній війні – є святим днем для мільйонів українців. І таке зневажливе ставлення глави уряду – це неподобство. Такого прем’єр-міністра ми слухати не будемо", – підкреслив співголова фракції ОПЗЖ.

Він наголосив, що таке ставлення глави Кабміну до подвигу мільйонів українців – це не просто ганьба, це якісь антилюдські речі.

"Покоління фронтовиків здійснили неймовірний подвиг і принесли мир на українську землю. Потім вони відбудували країну. Підняли з попелу українські міста і села, запустили промисловість. Побудували школи і лікарні, заводи і фабрики, які і сьогодні продовжують працювати. На передові позиції вийшла наука. А що робить сьогодні українська влада? Розказує про 500 тис. робочих місць, які в неї, як і все інше, є тільки на папері. Продає землю і підприємства, закриває заводи та лікарні, звільняє лікарів і вчителів, відбирає соціальні пільги у ветеранів та дітей війни. І шостий рік не знаходить політичної волі, щоб припинити конфлікт на Донбасі", – зазначив Юрій Бойко.

"Ми спадкоємці переможців, героїв, які врятували світ від фашизму. І те, що мільйони людей святкували День Перемоги, означає, що український народ це знає і пам'ятає. Наша партія продовжить боротьбу за збереження істинної історії України та українського народу. За права ветеранів та всіх громадян України. За мир і розвиток нашої країни", – резюмував Юрій Бойко.

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