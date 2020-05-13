підписатися на розсилку
26.6 27
28.65 29.25
˟
13 травня 2020, середа, 15:16 375
Силові структури 2020-05-13T20:15:05+03:00
Українські Новини
Радник Венедіктової заблокував розслідування справ "тендерного троля" Амірханяна, - ЗМІ

Радник Венедіктової заблокував розслідування справ "тендерного троля" Амірханяна, - ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Генпрокуратура, Будівництво, Венедиктова, Амірханян, Ватутін
Офіс Генерального прокурора України. Фото: 5.ua
Офіс Генерального прокурора України. Фото: 5.ua

Старший радник Генерального прокурора Ірини Венедіктової Олександр Ватутін давав розпорядження підлеглим прокурорам не робити ніяких дій щодо скандального підприємця Араїка Амірханяна і його компаній, які відомі на ринку дорожніх закупівель як "тендерні тролі". В результаті цілий ряд судових і слідчих процесів, які ведуть СБУ і Нацполіція можуть виявитися замороженими, пише видання "Дело".

За даними видання, Ватутін координує діяльність Анатолія Коваленка, начальника управління нагляду за дотриманням законодавства в органах ДПС, якого застгенпрокурора Віктор Трепак близько трьох місяців тому призначив старшим групи прокурорів у справах Амірханяна. Тільки з початку року "тролями" Амірханяна і його "колег" було заблоковано тендерів на суму близько 9 млрд. грн.

Журналісти зазначають, що на сьогоднішній день проти компаній Араїка Амірханяна Службою безпеки, Нацполіціей і Національним антикорупційним бюро відкрито близько 15 кримінальних проваджень. Однак Офіс Генерального прокурора, схоже, має намір самоусунутися від справ Амірханяна.

"Відповідне розпорядження, як з'ясувалося, дав Анатолію Коваленку той самий радник Венедіктової Олександр Ватутін. В результаті Коваленко не зробив жодної значимої процесуальної дії, щоб сприяти розслідуванню і фактично "злив" перспективи остаточно і безповоротно завершити епопею з тендерним тролінгом Амірханяна", - йдеться в матеріалі.

В першу чергу під загрозою "зливу" виявилися провадження  №22019000000000346, №22020000000000057, які розслідує Головне слідче управління Служби безпеки України. Перша з цих справ стосується фактичного фінансування Амірханяном і його компаніями збройної агресії проти України шляхом сплати податків в Росії, а також співпраці з компаніями на території окупованого Криму та контрабанди будівельних матеріалів з Росії через підконтрольні сімейству Амірханянів компанії в країні-агресорі (до 10 років позбавлення волі). Амірханяна вже затримували у цій справі минулого літа, але потім він знову вийшов на свободу.

Друге провадження стосується організації компаніями СК "Дорлідер" і "Полтавабудцентр" спільно з посадовими особами ряду обласних служб автодоріг злочинної схеми по заволодінню виділеними на будівництво доріг коштами держбюджету і міжнародних фінансових організацій на 450 млн грн. Найважча зі статей по цій справі також передбачає покарання у вигляді 10 років тюрьми.

Як мінімум п'ять справ щодо зловживань Амірханяном на сьогодні вже знаходяться в судах і будуть розглядатися протягом найближчих декількох місяців. Це кримінальні провадження про організацію злочинної групи, з метою нападів на конкурентів компаній Амірханяна, умисне ухилення від сплати податків і легалізації грошей в особливо великому розмірі, умисне нанесення тілесних ушкоджень співробітнику податкової інспекції, умисне примушування до виконання договорів. Крім того, в переліку також є справи про шахрайство при виконанні дорожніх робіт, змова з Одеським територіальним управлінням АМКУ, привласнення чужого майна.

Більше новин про: Генпрокуратура Будівництво Венедиктова Амірханян Ватутін

РНБО продовжив заборону на російські соцмережі, хоча перед виборами Зеленський обіцяв вчинити інакше
Розслаблятися не можна: Зеленський розповів про другий етап пом'якшення карантину
Новини
Минекоенерго розробило паливний баланс, - Буславець 20:16
"Платформа Бойка" назвала неконституційним продовження заборони на російські соцмережі 20:04
Всі закиди проти аналізу медичної системи провокуються противниками медреформи, - Світлана Шаталова 19:54
В.о. голови ДФС Солодченко має на меті змінити назву і філософію податкової міліції 19:47
Рада дозволила судам відновлювати і продовжувати процесуальні строки за заявою учасників на період карантину 19:38
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%, - Буславець 20:38
Кияни вийшли на протест проти незаконного будівництва Кучером ЖК в центрі Києва, - ЗМІ 19:04
Росіянину загрожує до 12 років в'язниці за розбійні напади на київські аптеки та кредитні установи, - Крищенко 11:11
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення 16:01 Інфографіка
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї 05:00
більше новин
Кабмін послабив обмеження для відвідування літніх терас ресторанів і дозволив гуляти невеликими групами
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok