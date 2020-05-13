Радник Венедіктової заблокував розслідування справ "тендерного троля" Амірханяна, - ЗМІ

Старший радник Генерального прокурора Ірини Венедіктової Олександр Ватутін давав розпорядження підлеглим прокурорам не робити ніяких дій щодо скандального підприємця Араїка Амірханяна і його компаній, які відомі на ринку дорожніх закупівель як "тендерні тролі". В результаті цілий ряд судових і слідчих процесів, які ведуть СБУ і Нацполіція можуть виявитися замороженими, пише видання "Дело".

За даними видання, Ватутін координує діяльність Анатолія Коваленка, начальника управління нагляду за дотриманням законодавства в органах ДПС, якого застгенпрокурора Віктор Трепак близько трьох місяців тому призначив старшим групи прокурорів у справах Амірханяна. Тільки з початку року "тролями" Амірханяна і його "колег" було заблоковано тендерів на суму близько 9 млрд. грн.

Журналісти зазначають, що на сьогоднішній день проти компаній Араїка Амірханяна Службою безпеки, Нацполіціей і Національним антикорупційним бюро відкрито близько 15 кримінальних проваджень. Однак Офіс Генерального прокурора, схоже, має намір самоусунутися від справ Амірханяна.

"Відповідне розпорядження, як з'ясувалося, дав Анатолію Коваленку той самий радник Венедіктової Олександр Ватутін. В результаті Коваленко не зробив жодної значимої процесуальної дії, щоб сприяти розслідуванню і фактично "злив" перспективи остаточно і безповоротно завершити епопею з тендерним тролінгом Амірханяна", - йдеться в матеріалі.

В першу чергу під загрозою "зливу" виявилися провадження №22019000000000346, №22020000000000057, які розслідує Головне слідче управління Служби безпеки України. Перша з цих справ стосується фактичного фінансування Амірханяном і його компаніями збройної агресії проти України шляхом сплати податків в Росії, а також співпраці з компаніями на території окупованого Криму та контрабанди будівельних матеріалів з Росії через підконтрольні сімейству Амірханянів компанії в країні-агресорі (до 10 років позбавлення волі). Амірханяна вже затримували у цій справі минулого літа, але потім він знову вийшов на свободу.

Друге провадження стосується організації компаніями СК "Дорлідер" і "Полтавабудцентр" спільно з посадовими особами ряду обласних служб автодоріг злочинної схеми по заволодінню виділеними на будівництво доріг коштами держбюджету і міжнародних фінансових організацій на 450 млн грн. Найважча зі статей по цій справі також передбачає покарання у вигляді 10 років тюрьми.

Як мінімум п'ять справ щодо зловживань Амірханяном на сьогодні вже знаходяться в судах і будуть розглядатися протягом найближчих декількох місяців. Це кримінальні провадження про організацію злочинної групи, з метою нападів на конкурентів компаній Амірханяна, умисне ухилення від сплати податків і легалізації грошей в особливо великому розмірі, умисне нанесення тілесних ушкоджень співробітнику податкової інспекції, умисне примушування до виконання договорів. Крім того, в переліку також є справи про шахрайство при виконанні дорожніх робіт, змова з Одеським територіальним управлінням АМКУ, привласнення чужого майна.