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13 травня 2020, середа, 14:28 168
Президент 2020-05-13T15:30:02+03:00
Українські Новини
Перший заступник глави ОП Сергій Трофімов: Проти мене готується брудне "вкидання" на тему ДАБІ

Перший заступник глави ОП Сергій Трофімов: Проти мене готується брудне "вкидання" на тему ДАБІ

Сергій Паламаренко
ДАБІ України, Сергій Трофімов, Офіс Президента України, Будівельна сфера
Сергій Трофімов. Фото: businessforecast.by
Сергій Трофімов. Фото: businessforecast.by

Перший заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов заявив, що проти нього готується чергова інформаційна атака та провокація, що пов'язана з ліквідацією Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Про це повідомило інтернет-видання "Лівий берег", посилаючись на інтерв'ю Трофимова в програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

Розповідаючи про те, що проти нього зараз дуже багато фейків, Трофімов зазначив: "Можливо це чиєсь замовлення, або якась спланована акція. В силу того, що я все частіше став з'являтися, мене приписують до якихось фейків і маніпуляцій, то "Велюр", то мер Черкас, зараз мені активно хочуть приписати "схеми" в ДАБІ, які наша влада за ініціативою Президента вже ліквідують цей розсадник корупції в будівельній сфері".

Трофімов також заявив, що у нього є інформація, що "готують якийсь новий вкидання бруду з цього приводу. Але даремно витрачають гроші. Це вже питання принципове. Ми дотиснемо (ліквідацію ДАБІ та пов'язані з нею корупційні схеми). Це буде успішний кейс по боротьбі з корупцією".

Нагадаємо, Сергій Трофімов був призначений першим заступником голови Офісу Президента 21 травня 2019 року. Родом із Запоріжжя, закінчив Запорізький будівельний технікум та Бізнес-школу "Міжнародний інститут менеджменту". До перемоги Зеленського на президентських виборах Трофімов з 2005 року працював в ТОВ "Студія Квартал 95". З 2007 по 2019 роки – був виконавчим продюсером студії. Під час виборчої кампанії в штабі Зеленського очолював неформальну групу "Квартал". На даний час в Офісі Президента відповідає за регіональну політику.

Нагадаємо, в березні Президент Володимир Зеленський заявив про ліквідацію ДАБІ та створення на її базі 3 держорганів на зміну: Державної сервісної служби містобудування для виконання реєстраційних функції в галузі будівництва; Державного агентства техрегулювання та Держінспекції містобудування.

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