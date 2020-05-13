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13 травня 2020, середа, 12:49 8
Суспільство 2020-05-13T13:45:02+03:00
Українські Новини
Прапори частин Червоної армії, які звільняли Кривий Ріг, повернули до музею після втручання депутатів Бойка

Прапори частин Червоної армії, які звільняли Кривий Ріг, повернули до музею після втручання депутатів Бойка

Ірина Дорофейчук
Музей, Армія, Декомунізація, ОП-ЗЖ, Прапори
В краєзнавчий музей Кривого Рогу повернули прапори, які вважали пропагандою радянської символіки. Фото: kr.informator.ua
В краєзнавчий музей Кривого Рогу повернули прапори, які вважали пропагандою радянської символіки. Фото: kr.informator.ua

Прапори військових частин Червоної армії, які визволили Кривий Ріг від німецько-фашистських загарбників, повернулися в Історичний музей міста після дворічної перерви, інформує портал партії ОП-ЗЖ. Сталося це після того, як Міністерство культури у відповідь на звернення народних депутатів від Опозиційної платформи - За життя визнало прапори культурною спадщиною України.

Прапори частин Червоної армії були вилучені Нацполіцією у лютому 2018 року - після того, як частини Нацгвардії промарширували з ними на параді на честь річниці визволення Кривого Рогу від фашистів. Вилучення мотивували тим, що публічна демонстрація цих прапорів нібито порушувала закон про декомунізацію.

Опозиційна платформа - За життя вважала і вважає закон про декомунізацію злочином, спрямованим на стирання історичної пам'яті народу України. Впродовж двох років народні депутати, що представляють сьогодні партію в парламенті, відстоювали право громади Кривого Рогу не тільки зберігати в музеї прапори військових частин - визволителів міста, а й публічно демонструвати їх.

Після рішення Мінкульту, прийнятого за зверненням депутатів-опозиціонерів, криворіжцям повернуті не тільки прапори бойових підрозділів Червоної армії, а й право використовувати їх на всіх заходах, що проводяться в місті. Кривому Рогу повернули історичну пам'ять про його визволителів.

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