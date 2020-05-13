Прапори частин Червоної армії, які звільняли Кривий Ріг, повернули до музею після втручання депутатів Бойка

Прапори військових частин Червоної армії, які визволили Кривий Ріг від німецько-фашистських загарбників, повернулися в Історичний музей міста після дворічної перерви, інформує портал партії ОП-ЗЖ. Сталося це після того, як Міністерство культури у відповідь на звернення народних депутатів від Опозиційної платформи - За життя визнало прапори культурною спадщиною України.

Прапори частин Червоної армії були вилучені Нацполіцією у лютому 2018 року - після того, як частини Нацгвардії промарширували з ними на параді на честь річниці визволення Кривого Рогу від фашистів. Вилучення мотивували тим, що публічна демонстрація цих прапорів нібито порушувала закон про декомунізацію.

Опозиційна платформа - За життя вважала і вважає закон про декомунізацію злочином, спрямованим на стирання історичної пам'яті народу України. Впродовж двох років народні депутати, що представляють сьогодні партію в парламенті, відстоювали право громади Кривого Рогу не тільки зберігати в музеї прапори військових частин - визволителів міста, а й публічно демонструвати їх.

Після рішення Мінкульту, прийнятого за зверненням депутатів-опозиціонерів, криворіжцям повернуті не тільки прапори бойових підрозділів Червоної армії, а й право використовувати їх на всіх заходах, що проводяться в місті. Кривому Рогу повернули історичну пам'ять про його визволителів.