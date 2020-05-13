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13 травня 2020, середа, 11:11 368
Силові структури 2020-05-13T12:00:02+03:00
Українські Новини
Росіянину загрожує до 12 років в'язниці за розбійні напади на київські аптеки та кредитні установи, - Крищенко

Росіянину загрожує до 12 років в'язниці за розбійні напади на київські аптеки та кредитні установи, - Крищенко

Ірина Дорофейчук
Нацполіція, пограбування, Розбійний напад, Грабіжник, Крищенко
Затримання грабіжника. Фото: НПУ
Затримання грабіжника. Фото: НПУ

Громадянину Росії, який грабував аптеки та кредитні установи в Києві, загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Він заявив, що підозрюваний заарештований під заставу 168 тис. грн і підозрюється в не менш ніж п'яти епізодах. Чоловік увірвався в приміщення, розпилював сльозогінний газ, забирав виручку з каси та зникав з місця події. За такою схемою він пограбував аптеку на вулиці Бажова і установу з видачі кредитних коштів на вулиці Андрія Малишка в Дарницькому районі, звідки виніс майже 40 тисяч гривень.

За словами Андрія Крищенка, особа зловмисника була встановлена після вивчення записів камер відеоспостереження і допитів потерпілих і свідків. Грабіжника затримали у порядку статті 208 КК України під час спроби пограбувати аптеку на вулиці Миропільській. Ним виявився громадянин РФ 1985 року народження, який проживає у Чернігові.

"Під час поверхневого огляду виявили та вилучили у нього близько 1000 гривень, які він встиг забрати з каси аптеки. Перед кожним злочином він приїжджав з Чернігова, де останнім часом мешкав з родиною, орендував житло в місті Бровари і виїжджав на "полювання" в столицю", - повідомив Андрій Крищенко.

За даним фактом розпочато досудове розслідування кримінальних проваджень за ч.3 ст.187 (розбій), ч.3 ст.15 і за ч.3 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

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