У Святогірській лаврі, де на Великдень пройшло масове богослужіння, немає ні одного зараженого коронавірусом, - Донецька ОДА

У Святогірській лаврі, де на Великдень пройшло масове богослужіння, немає ні одного зараженого коронавірусом,

У Святогірській Свято-Успенській лаврі, де були зафіксовані порушення під час Великодньої служби, немає жодного випадку коронавірусу. Про таке розповів начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров'я Донецької ОДА Олександр Педенко під час брифінгу, інформує портал strana.ua.

"Святогірська лавра на слуху, але Пасха вже три тижні як пройшла, і ніяких захворювань Covid-19 там не реєструвалося... Лавра закрита для відвідування, наскільки мені відомо. Я вже говорив і повторюю, що жодного виклику з лаври від мирян, які знаходяться там, від служителів лаври не отримували ні мобільні бригади, ні медичні установи Слов'янська. Не було ні підозр, нічого", - сказав Педенко.

За його словами, єдиний випадок коронавірусу в Святогірську був зафіксований після 1 травня, через два тижні після Великодніх свят, тому до богослужіння на Великдень у Святогірській лаврі він не має ніякого відношення.

"Я вважаю, що потрібно поставити точку і тему зі Святогірською лаврою закрити, там все в порядку. Вони дотримуються карантинних умов, і лавра не працює. І джерелом захворювання наша лавра не є", - додав Педенко.