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12 травня 2020, вівторок, 19:16 14 Документ
Верховна Рада і партії 2020-05-12T20:30:02+03:00
Українські Новини
Нардеп від "Євросолідарності" Бондар має намір взяти на поруки підозрюваного в умисному вбивстві

Нардеп від "Євросолідарності" Бондар має намір взяти на поруки підозрюваного в умисному вбивстві

Ірина Дорофейчук
Умисне вбивство, Михайло Бондар, Євросолідарність, Незаконний видобуток бурштину, Давід Ніколаєв
Михайло Бондар. Фото:
Михайло Бондар. Фото: "Прямий"

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Михайло Бондар виявив бажання взяти на поруки людину, яку Служба безпеки України підозрює в скоєнні умисного вбивства. Мова про "розбірки" копачів бурштину у Рівному, один з яких "замовив" іншого.

Про це свідчать документи, які опинилися у розпорядженні інтернет-видання "Страна.ua".

За даними СБУ, підозрюваний Давід Ніколаєв вирішив замовити вбивство жителя Рівного - як говориться в рішенні суду, на тлі спільної діяльності щодо незаконної вирубки лісу та видобутку бурштину.

Ніколаєв знайшов виконавця злочину і передав йому ручну гранату. Але той вже "здав" замовника правоохоронцям. Тому інсценували вбивство, щоб 11 лютого затримати замовника та організатора злочину.

25 березня Шевченківський районний суд м. Києва продовжив запобіжний захід Ніколаєву на 60 днів - утримання під вартою. Але під час оскарження цього рішення в апеляції за підозрюваного у вбивстві заступився нардеп Бондар.

Він подав клопотання до Київського апеляційного суду, в якому заявив, що Ніколаєв характеризується усіма лише позитивно. Окрім того, йому необхідно лікування, оскільки підозрюваний - без 5 хвилин інвалід.

Тому нардеп від "Європейської солідарності" запропонував випустити Ніколаєва під особисте зобов'язання та поручився за нього.

Раніше ЗМІ розбиралися, чи оголосять підозру у вбивстві Сергію Стерненку, який 2 роки тому вбив людину в Одесі.

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