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  • Меткомбінати Пінчука і Міттала знову не захотіли купити електроенергію "Енергоатому", що стала дешевшою, – ЗМІ
12 травня 2020, вівторок, 18:34 144
Економіка 2020-05-12T20:30:03+03:00
Українські Новини
Меткомбінати Пінчука і Міттала знову не захотіли купити електроенергію "Енергоатому", що стала дешевшою, – ЗМІ

Меткомбінати Пінчука і Міттала знову не захотіли купити електроенергію "Енергоатому", що стала дешевшою, – ЗМІ

Ірина Дорофейчук
Електроенергія, Енергоатом, Віктор Пінчук, Інтерпайп, Лакшмі Міттал, Арселорміттал Кривий Ріг
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото

Металургійні підприємства компанії "Інтерпайп" (власник Віктор Пінчук), а також компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг" (власник Лакшмі Міттал) не взяли участь у торгах "Енергоатому", на коорых ціна атомної електроенергії знизилася на 25% до 1,05 грн за кВт год.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

Згідно з інформацією Української енергетичної біржі (УЕБ), покупцями електроенергії "Енергоатому" стали компанії: "УкрГазРесурс", "Мартін Трейд", "Онк-Груп", "Павер Інжиніринг", ЛТК "Електрум", "Жоек", "Еру Трейдинг", "Харківенергозбут", "Львовенергозбут".

"Енергоатому" вдалося реалізувати 55,296 тис. МВт-год електроенергії базового навантаження за ціною 1057,85 грн/МВт-год, що на 24,5% нижче стартової (1 400 грн/МВт-год), повідомляється на сайті УЕБ. Всього до продажу було запропоновано 192 тис. МВт-год.

Нагадаємо, раніше компанії "Інтерпайп" та "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявляли про те, що тарифи на електроенергію для промислових підприємств в Україні нібито вище, ніж в країнах Європи.

При цьому тимчасова в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславец спростувала цю заяву і повідомила, що зараз промисловість купує електроенергію дешевше, ніж вона коштувала в 2018-2019 роках.

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