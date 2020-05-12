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12 травня 2020, вівторок, 17:24 14
Судова влада 2020-05-12T18:45:02+03:00
Українські Новини
Прокуратура Криму має намір долучити до матеріалів справи Поклонської інтерв'ю Гордону

Прокуратура Криму має намір долучити до матеріалів справи Поклонської інтерв'ю Гордону

Ярина Вацяк
анексія Криму, Наталя Поклонська, прокуратура Криму, Гордон, Поклонська

Прокуратура Криму має намір долучити до матеріалів існуючого кримінального провадження стосовно депутата Державної думи Росії, колишнього прокурора анексованого Росією Криму Наталії Поклонської інтерв'ю, яке вона дала журналісту Дмитру Гордону.

Про це Українським Новинам повідомив представник прокуратури Криму.

"Звичайно (інтерв'ю буде внесене)" - сказав він.

За його словами, прокуратура на сьогодні аналізує всі висловлювання Поклонської в інтерв'ю на адресу України.

При цьому співрозмовник не уточнив, наговорила чи Поклонська на нову справу, так як вивчення її інтерв'ю триває.

"Поки говорить тільки за вже існуючими кримінальними провадженнями", - додав співрозмовник.

Як повідомляли Українські Новини, Наталя Поклонська, якій нещодавно ГПУ висунула звинувачення у скоєнні військових злочинів проти України, називає їх "абсурдними" і вважає їх "залякуванням".

Також скандальна Поклонська подала скаргу в Конституційний Суд України.

Раніше Поклонська опублікувала документи на квартиру в Донецьку, яка, як стверджувало російське відділення Transparency в своєму розслідуванні, належить їй.

 

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